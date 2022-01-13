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“喜迎二十大 行走青春洛阳” 大型采风活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 09:02

　　8日上午，洛阳市新媒体联盟“喜迎二十大 行走青春洛阳”大型采风活动启动仪式在洛报融媒大厦举行。人民网、大河网、腾讯网及洛阳市各领域新媒体从业人员代表、网络“大V”等参加启动仪式。

　　此次活动由洛阳市委网信办指导，洛宁县人民政府、洛阳日报报业集团主办，洛宁县委宣传部、洛阳市新媒体联盟承办。首站以“艺术乡村5G洛宁”为主题，组织洛阳市新媒体联盟的网络“大V”、网红等新媒体从业者走进洛宁县爱和小镇、嶕峣山露营基地等实地采风、创作，前往马店镇、兴华镇等地，感受5G赋能农文旅融合发展。

　　洛阳市新媒体联盟是在市委宣传部、市委网信办指导下，由洛阳市从事新媒体工作的企事业单位、自媒体公司、网络“大V”等联合发起成立，致力于联合市内外新媒体力量营造风清气正的网络空间，同时支持和引导网民讲好洛阳故事、传递洛阳声音。洛阳市新媒体联盟实行会长轮值制，新一届联盟由洛阳日报报业集团担任会长单位。

　　活动组织方表示，要积极拓展洛阳市官方媒体和本地自媒体、网红、网络“大V”等各类新媒体从业人员的互动联系，壮大主流思想舆论，凝聚网络正能量群体。

　　8日启动的“喜迎二十大行 走青春洛阳”大型采风活动，不仅是全市“非凡十年出彩洛阳——喜迎二十大”重大主题宣传的重要组成部分，也开启了洛阳市新媒体联盟“行走青春洛阳”系列活动的序幕。未来联盟还将走进洛阳更多的县区和洛阳产业发展一线，全面反映洛阳经济社会发展领域的非凡成就和宝贵经验。广大网友可登录抖音、微博、视频号等多个平台，围绕#洛阳市新媒体联盟#、#行走青春洛阳#、#艺术乡村 5G洛宁#等话题展开讨论。

　　在市委宣传部、市委网信办指导下，洛阳市新媒体联盟近期还将启动洛阳市首届正能量网络“大V”评选活动，评选出“年度责任感‘大V’ Top10”“年度影响力‘大V’ Top10”“年度新生代‘大V’ Top10”，共同为洛阳正能量发声。(洛报融媒·洛阳网记者 潘立阁 梁笑宇 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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