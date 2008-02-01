洛阳市民政局三级调研员于晓惠接受审查调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市民政局三级调研员于晓惠涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市民政局三级调研员于晓惠涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 据洛阳市纪委监委消息：洛阳市民政局三级调研员于晓惠涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。 于晓惠简历 于晓惠，女，汉族，1966年11月出生，河南卢氏人，1989年8月参加工作，1989年6月加入中国共产党，大学学历。 1989.08—2008.02历任洛阳玻璃厂设备处干部、组织部任免科干事，洛阳市委组织部市直干部科科员、干部调查审理科副主任科员、县区干部科主任科员、干部监督室副主任、干部调配科科长； 2008.02—2009.08洛阳市委干部监督室主任(副县级)； 2009.08—2016.07新安县委常委、组织部部长； 2016.07—2018.10洛阳市伊滨区党工委副书记； 2018.10—2021.06洛阳市民政局党组成员、副局长、三级调研员； 2021.06—洛阳市民政局三级调研员。