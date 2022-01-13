守牢红线加强监管 确保安全生产形势稳中向好

昨日，我市召开全市安全生产暨消防安全工作电视电话会议，分析研判当前全市安全生产形势，部署近期重点工作任务。

昨日，我市召开全市安全生产暨消防安全工作电视电话会议，分析研判当前全市安全生产形势，部署近期重点工作任务。

会议通报了全市安全生产、消防安全重点工作开展情况，听取有关部门安全生产、消防安全、自建房及高层建筑专项整治和燃气安全专项整治开展情况，听取了部分县区安全生产及消防安全工作开展情况汇报。

市委常委、常务副市长孙延文指出，临近中秋、国庆双节，各级各部门要进一步提高思想认识，守牢安全生产红线，坚持人民至上、生命至上，加大监管力度，全力保障人民群众生命财产安全，确保人民群众度过一个平安祥和的节日。要强化风险意识，加强安全防范，强化“隐患就是事故”理念，严格落实“安全生产十五条”，全面做好隐患排查。要压实主体责任，强化责任落实，认真履职尽责，完善应急处置机制，分类分阶段落实各项部署，不断完善基础设施建设；要做好要素保障，确保全市安全生产形势稳中向好，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营)