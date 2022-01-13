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做实做细人才服务保障工作 更好发挥专家学者智囊作用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 08:43

　　在中秋佳节即将到来之际，昨日上午，按照市委统一安排，市政协主席杨炳旭走访慰问所联系专家、国家重点研发计划重点项目负责人、洛阳师范学院院长、民建河南省委会主委梁留科，送去诚挚问候和节日祝福。

　　杨炳旭实地察看了洛阳师范学院国土旅游学院、古生物化石馆、智慧旅游河南省协同创新中心、意大利研究中心等，对梁留科为洛阳教育事业及政协事业所作的贡献表示感谢，认真听取他对洛阳坚持创新引领发展、文旅融合发展、河洛文化保护传承等方面的意见建议，勉励他发挥专业优势，再攀高峰，为服务全国全省重点研发计划实施和地方发展作出更大贡献。

　　杨炳旭指出，专家学者是洛阳的宝贵财富，是高质量发展的重要支撑。要充分尊重人才，在政治上关怀、工作上支持、生活上关心，做实做细人才服务保障工作，为他们创造良好科研环境和创新生态。要积极发挥专家学者的智囊作用，进一步营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，让专家学者心无旁骛做学问、搞科研、育人才。要发挥高校院所特色优势，用好政策机遇，强化智力支持、人才培养、成果运用，大力推进产学研合作和技术成果转化，更好助力洛阳建强副中心、形成增长极。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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