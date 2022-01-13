洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中秋不能团圆 老年人如何传递思念

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.09 08:44
绘图 吴芳

　　●时间：9月7日

　　●地点：东关街道东关社区东城水郡邻里中心

　　●主持人：孙颖颖东关街道党工委书记

　　●开场白：中秋将至，得知儿女在外打拼不能回家团圆，作为父母的中老年人是如何想的？他们如何安排中秋假期？会给子女送出哪些惊喜？来，让我们一起听听他们的心里话，感受他们暖暖的爱。

　　嘉宾出场

　　郑中杰：东关社区居民，77岁

　　打算：送出我的绘画作品，给孩子们作礼物

　　中秋节是一个团圆的节日，但我深知如今社会竞争激烈，孩子们迫于压力忙于工作，甚至在节假日也难以团圆。今年中秋节，我老早就打电话告诉孩子们，不用担心我和老伴儿，我们有安排，孩子们可以自由活动。

　　其实，我是想送他们一个小惊喜——我的绘画作品。自从社区来了画画老师，我就跟着学了起来。有次我在家练习，老伴儿给我提了建议：“你这天天早出晚归学习画画，也给我和孩子一人画一幅呗。”

　　我现在正在赶工，每天都躲在社区画室里，想着在中秋节那天亲自上门把我的惊喜送到孩子们手上。

　　有关中秋节团圆的话题，我是这么认为的：孩子们有他们的生活，平时他们工作忙，节假日想歇歇或和朋友聚聚，这我都能理解。他们有他们的世界，我们也要有我们的世界，不要一味地依附孩子们。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2022“洛阳最美教师”名单发布
  • 9月9日起，洛阳中心城区5条公交线路调整
  • 2022洛阳“最美教师”颁奖典礼暨洛阳...
  • 滨河南路西段改造提升工程通车 一脚油...
  • 到2035年，洛阳将建成“设计之都”
  • 洛阳将重点启动三川大道快速化改造等...
  • 9月10日，中州东路部分路段将暂时封闭
  • 最新！洛阳市人大常委会任免名单
  • 总编一线行：洛城劲吹“创新风”
  • 洛阳已形成2个千亿级、7个百亿级产业集群
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    “街拍”

    洛浦美景

    黑白荷韵

    悄悄过去的夏季
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605