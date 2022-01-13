中秋不能团圆 老年人如何传递思念

中秋将至，得知儿女在外打拼不能回家团圆，作为父母的中老年人是如何想的？他们如何安排中秋假期？会给子女送出哪些惊喜？

绘图 吴芳

●时间：9月7日

●地点：东关街道东关社区东城水郡邻里中心

●主持人：孙颖颖东关街道党工委书记

●开场白：中秋将至，得知儿女在外打拼不能回家团圆，作为父母的中老年人是如何想的？他们如何安排中秋假期？会给子女送出哪些惊喜？来，让我们一起听听他们的心里话，感受他们暖暖的爱。

嘉宾出场

郑中杰：东关社区居民，77岁

打算：送出我的绘画作品，给孩子们作礼物

中秋节是一个团圆的节日，但我深知如今社会竞争激烈，孩子们迫于压力忙于工作，甚至在节假日也难以团圆。今年中秋节，我老早就打电话告诉孩子们，不用担心我和老伴儿，我们有安排，孩子们可以自由活动。

其实，我是想送他们一个小惊喜——我的绘画作品。自从社区来了画画老师，我就跟着学了起来。有次我在家练习，老伴儿给我提了建议：“你这天天早出晚归学习画画，也给我和孩子一人画一幅呗。”

我现在正在赶工，每天都躲在社区画室里，想着在中秋节那天亲自上门把我的惊喜送到孩子们手上。

有关中秋节团圆的话题，我是这么认为的：孩子们有他们的生活，平时他们工作忙，节假日想歇歇或和朋友聚聚，这我都能理解。他们有他们的世界，我们也要有我们的世界，不要一味地依附孩子们。