诗词文章，既是河洛大地的文化积淀之一，又是中国传统文化里最鲜活的血液。

月好共传唯此夜，境闲皆道是东都。

嵩山表里千重雪，洛水高低两颗珠。

清景难逢宜爱惜，白头相劝强欢娱。

诚知亦有来年会，保得晴明强健无。

——唐·白居易《八月十五日夜同诸客玩月》

诗词文章，既是河洛大地的文化积淀之一，又是中国传统文化里最鲜活的血液。在中秋这个极富意蕴的传统节日里，古往今来无数文人墨客用优美的诗词来传递情感。《八月十五日夜同诸客玩月》便是有着“诗魔”和“诗王”之称的唐代诗人白居易创作的一首与友人中秋夜赏月的七言律诗，从诗中提到的“东都”“洛水”等不难看出，这是一首与洛阳有关的古诗。

白居易(公元772年—公元846年)，汉族，字乐天，河南新郑(今郑州新郑)人，我国唐代伟大的现实主义诗人，中国文学史上负有盛名且影响深远的诗人和文学家。他的诗歌题材广泛，形式多样，语言通俗，有《白氏长庆集》传世，代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

白居易与洛阳的关系颇为密切，其祖辈曾在此地置宅，使他对洛阳有着故乡般认同的情感。他出生在离洛阳不远的新郑，少年时期曾长期生活在洛阳附近，长庆四年(公元824年)他在洛阳买下宅院，大和三年(公元829年)回洛阳定居，整个晚年时光都在洛阳度过。晚年的白居易时常游历于龙门一带，因为笃信佛教，他还曾常住龙门东山的香山寺内，自号“香山居士”。会昌六年(公元846年)八月，白居易与世长辞。临终前，他遗嘱“不归下邽，葬于香山如满之侧”，想永远与洛阳山水为伴。家人依照他的遗嘱，将他埋在龙门东山琵琶峰上。人们为了更好地纪念这位伟大诗人，在琵琶峰上对其墓加以扩建，建成了“白园”。

白居易曾留下了900多首歌咏洛阳山水的诗歌，从其诗歌、文章中，可以看到他对洛阳及亲人的记忆。例如，《祭乌江十五兄文》中有“况旧业东洛，先茔北邙”“居则同被而寝，出则连骑而行”“同参选于东都，俱署吏于西京”等语句。后来，白居易到杭州、苏州任刺史，依然思恋着洛阳，写下“忽忆东都宅，春来事宛然”“岂合姑苏守，归休更待年”等诗句。

在《八月十五日夜同诸客玩月》这首诗里亦可见白居易对洛阳的钟情。花好月圆夜，他陪伴宾朋诸客欢聚赏月，登山临水，一壶浊酒尽余欢。远眺嵩山，那泛白的是千重雪吗？水空双月，那是天水相连的两颗珠吗？有山，有水，有月，清景难逢，老友团聚，赏月赋诗，畅所欲言，惺惺相惜，共道珍重，畅想来年，共盼美好。白居易笔下的这份团聚和美好，何尝不是今人所求所盼？

唐朝时，社会繁荣，赏月、玩月、望月之风大兴，许多诗人的名篇中都有咏月的诗句，咱的洛阳老乡、与白居易并称“刘白”的“诗豪”刘禹锡感慨“天将今夜月，一遍洗寰瀛。暑退九霄净，秋澄万景清”，早年和白居易共同提倡“新乐府”、与其并称“元白”的洛阳才子元稹言“一年秋半月偏深，况就烟霄极赏心”，曾同白居易中秋夜荡舟洛河、载酒玩月的唐代诗人裴夷直道“清洛半秋悬璧月，彩船当夕泛银河。苍龙颔底珠皆没，白帝心边镜乍磨。海上几时霜雪积，人间此夜管弦多。须知天地为炉意，尽取黄金铸作波”……

“千种诗情万般月”，唯有洛阳多诗意。打开每一个朝代的诗赋华章，洛阳的名字都是皎若明月，华光四射。以大唐为例，李白、杜甫、白居易、李贺、杜牧、刘禹锡……这些旷世奇才，都为洛阳留下了不朽诗篇。“洛阳”二字，自古至今不知被注入了多少诗意。

洛阳是诗的故乡。中国诗歌意象最共情的是明月，中国诗歌长河最鼎盛的是大唐，中国诗歌坐标最耀眼的是洛阳。即将到来的中秋，洛阳与明月的邂逅，怎不让人向往？（洛报融媒·洛阳网记者 张静静）