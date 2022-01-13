洛龙区34年驾龄老司机，开直播做社区“云教练”

“起步前，要绕车走一圈查看车况，避免有障碍物出现在我们的视线盲区。”昨日上午，洛龙区天元社区元华国际小区居民马书领，带着自己的“学生”、新手司机杜志智，坐上了自家轿车。

马书领正在直播

“起步前，要绕车走一圈查看车况，避免有障碍物出现在我们的视线盲区。”昨日上午，洛龙区天元社区元华国际小区居民马书领，带着自己的“学生”、新手司机杜志智，坐上了自家轿车。坐在副驾驶位的马书领，一上车便打开直播，向粉丝们分享驾驶技巧，“各位要注意，在车辆行驶过程中要注意观察路况，真正做到眼观六路，耳听八方”。

和一般的直播不同，由杜志智驾驶实操、马书领指挥讲解的这场驾驶技巧分享直播，车辆总计行驶了近10公里，由马书领根据当时的路况即兴解说。这场直播，观看网友超过300人次，获得点赞数千个。

对于这个成绩，马书领很满意。这并不是马书领第一次进行驾驶直播，马书领介绍，他今年53岁，是一名退伍军人，退伍前，他曾是一名汽车兵，开过货车、轿车等多种车辆，拥有34年驾龄，“我车开得好得很”。也正因如此，从今年起，在当新手司机陪练的同时，他做起了直播，直播对象主要是辖区准备考驾照或刚刚考取驾照的居民。

“许多人有驾照但不敢上路，我直播的目的就是想让他们了解，当我们在路上开车时，可能遇到哪些问题并且应该如何解决。”说起自己的直播初衷，马书领说，生活在社区这个大家庭，能发挥自己的特长为大伙儿解决实际困难，他很开心。为此，在每次直播前，他都将直播预告发在微信朋友圈内，大家一传十、十传百，他的粉丝也越来越多了。

马书领的邻居兼好友杜志智就是他的粉丝之一。杜志智说，因为需要接送孙子上下学，四轮电动车又无法上路，所以他才有了考驾照的想法，经过勤奋练习，他考取了驾照，但仍不敢独自开车上路。一个偶然的机会，他关注到马书领发在微信朋友圈中的直播预告，看了几次直播以后，他感觉受益匪浅，这才有了后来“上车学艺”的故事。

在元华国际小区，像杜志智这样的居民不在少数。“老马讲得通俗易懂，几乎他每次直播我都看。”“我还没有驾照，看完他的直播我都想去考了。”“老马不仅会分享驾驶技巧，还会讲上车要系安全带、礼让斑马线等驾驶知识，很实用！”……说起马书领的直播，大家好评不断。

听到大家的夸赞，马书领有些不好意思。他表示，他是社区新时代文明实践站的志愿者，能有机会为街坊邻居做点事儿，他成就感满满，接下来，他计划与社区沟通后，开设线下驾驶技巧分享课堂，将自己积攒了34年的驾驶技巧、行车经验倾囊相授。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 郑雅静 文/图）