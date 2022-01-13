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中秋节和教师节在同一天 下次要等到2041年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.09 08:23

　　中秋节和教师节即将来临，巧合的是，今年的中秋节是9月10日。天文科普专家表示，这两个节日出现在同一天，这种“巧合”本世纪仅有3次，实属罕见。

　　专家介绍，依据太阳变化规律制定的历法称之为阳历，而根据月亮变化规律制定的历法称之为阴历，结合此二者所制定的历法即为阴阳历。我国传统的农历就属于阴阳历。中秋节是在每年的农历八月十五日这天，是属于农历的节日。

　　我国农历历法规定，大月30天，小月29天，积12个朔望月为354天或355天；在公历中，地球绕太阳公转一周为一回归年，平年365天，闰年366天，两者相差11天左右。为了补齐与回归年相差的天数，不致造成月份和季节的严重脱节，调节的方法是在有的年份安排13个月，即有两个一样的月份，称为置闰，置闰的规则依据二十四节气来定。

　　由于我国历法中有置闰这样的巧妙安排，每年中秋节对应的公历日期，要么比上一年或下一年提前11天左右，要么比上一年或下一年推后19天左右。这也导致中秋节所对应的公历日期，最早和最晚可能相差一个月。

　　天文年历显示，在21世纪中，中秋节和教师节在同一天的年份仅有3次，分别是2022年、2041年和2079年。

　　来看下我市近几天的天气预报。市气象台根据气象资料分析，受华北冷涡影响，我市云系较多，多分散性阵雨天气。

　　具体预报如下

　　●今天：多云转阴天有阵雨，局部地区有中雨，偏东风2级到3级，气温19℃到25℃。

　　●明天：阴天间多云有阵雨，偏东风2级到3级，气温18℃到24℃。

　　●11日：阴天转多云，偏南局部地区有阵雨，气温18℃到26℃。

　　●12日：多云间晴天，偏南局部地区有阵雨，气温18℃到26℃。

　　●13日：多云间晴天，气温17℃到26℃。

　　●14日：多云到晴天，气温16℃到26℃。

　　●15日：晴天到多云，气温17℃到27℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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