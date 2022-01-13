全国“新时代党报成就展（线上展）”开展

为喜迎党的二十大胜利召开，8日，由中央宣传部(国家新闻出版署)指导，中国报业协会举办的“新时代党报成就展(线上展)”在北京举行了开展启动仪式。

为喜迎党的二十大胜利召开，8日，由中央宣传部(国家新闻出版署)指导，中国报业协会举办的“新时代党报成就展(线上展)”在北京举行了开展启动仪式。

本次展览将同步在国家新闻出版署官网、中国文明网和人民网同步上线，免费向社会公众开放，展览时间持续至今年年底。主展内容分为“新时代党报图文展区”“新时代党报优秀版面展区”“党报老报纸展区”“党报人风采展区”和“党报人书画展区”五部分，遴选展出了党的十八大以来的优秀版面，介绍了党报系统涌现出的100余位优秀报人，集中展示近90幅书画作品。

经省委宣传部和河南省报业协会遴选推荐，洛阳日报报业集团党委书记、社长张留东入选中国优秀报人风采展。(洛报融媒·洛阳网记者)