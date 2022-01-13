洛阳交运集团新闻宣传培训会议举行

今日下午，洛阳交运集团党委副书记王亚乐一行到洛阳网参观，并联合洛阳网共同举办新闻宣传培训会议。 今日下午，洛阳交运集团党委副书记王亚乐一行到洛阳网参观，并联合洛阳网共同举办新闻宣传培训会议。 参观过程中，王亚乐一行通过感受洛阳网空间设计和布局、体验洛阳网直播间设备等，深度了解洛阳网25年发展历程以及公众号、短视频、海报等优秀新闻产品，对洛阳网全媒体平台建设成果表示赞赏。 培训会议上，洛阳网执行副总崔天运就“新闻宣传”主题展开专题讲解，助力洛阳交运集团提升新闻宣传水平，讲好“交运集团好故事”，传播“交运集团好声音”。洛阳网政务部主任卢佳芳从实际案例出发，全面介绍洛阳网政务服务情况。 针对网上舆论宣传工作，双方代表展开交流。王亚乐表示，对于洛阳交运集团而言，做好品牌宣传、彰显企业担当是初心，持续优化服务质量和水平、提高优质内容生产能力是根本目的。接下来，洛阳交运集团与洛阳网将开展深入合作，利用洛阳网的影响力，不断加强洛阳交运集团的新媒体宣传矩阵建设，实现经济与社会效益双赢。 洛阳交运集团副总经理朱玉梅、管宝民，客运公司总经理刘洪潮参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 孟德玺/图)