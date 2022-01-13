9月10日，中州东路部分路段将暂时封闭

8日，记者从洛阳交警部门获悉，近日，有关部门将对西关桥进行结构定期检测及荷载试验，届时，中州东路部分路段将暂时封闭。

8日，记者从洛阳交警部门获悉，近日，有关部门将对西关桥进行结构定期检测及荷载试验，届时，中州东路部分路段将暂时封闭。

据了解，此次桥梁检测试验将在夜间进行，具体时间为10日凌晨1时至5时。检测期间，中州东路的环城西路至北大街段将暂时封闭。

封闭期间，由西向东方向的交通绕行路线为中州中路—环城西路—环城北路—北大街—中州东路；由东向西方向的交通绕行线路为中州东路—北大街—环城北路—环城西路—中州中路。

交警部门提醒，过往车辆在行经该路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)