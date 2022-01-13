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洛阳市直单位公益性岗位招聘会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 19:04

　　今日上午，2022年下半年洛阳市市直公益性岗位专场招聘会在洛阳市人力资源市场(洛阳市会展中心)举行。

　　据了解，公益性岗位是指由各级政府出资扶持或开发，用于过渡性安置就业困难人员的岗位。本次招聘会共有45家用人单位参加，提供150个公益性岗位，涵盖交通协管、园林绿化、卫生保洁、文印收发、后勤辅助等服务性岗位。

　　据了解，用人单位将与公益性岗位从业人员签订《公益性岗位劳动合同》，按照劳动合同法相关规定建立劳动关系，缴纳社会保险，发放工资待遇。公益性岗位劳动合同期限，除对距法定退休年龄不足5年的人员可延长至退休年龄外，其余人员合同期限最长不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。

　　“我报了不同单位的保安、宿舍管理员等岗位，这些岗位对学历和专业技能要求不高，比较适合我。”家住西工区的马先生说。

　　“我到几个招聘文员的单位报名。这些岗位对使用办公软件有一定要求，所以竞争相对没那么激烈，希望可以应聘成功。”家住涧西区的市民韩女士说。

　　记者从市人力资源和社会保障局获悉，一直以来，我市坚持把“稳就业”“保就业”作为重要政治任务来抓，在就业困难群体帮扶方面出台一揽子帮扶举措。对通过市场仍难以就业的困难人员，会通过公益性岗位托底安置。2022年，我市已开发公益性岗位1498个，截至目前安置就业困难人员840人，共支付公益性岗位补贴6473.47万元，其中岗位补贴4403.62万元，发放社保补贴2069.85万元。9月中旬，各县区还将计划开展下半年公益性岗位招聘会安置就业困难人员就业。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 李帆 刘树波 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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