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洛阳警方公布3起网络违法犯罪典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 17:07

　　8日，洛阳市公安局发布3起网络违法犯罪典型案例，对社会进行警示，增强网民网络安全意识。

　　今年以来，洛阳警方网安部门扎实推动网络安全工作走深走实，通过曝光网络违法犯罪典型案例、网络安全法治宣讲及举办主题论坛等形式，全面宣贯网络安全法律法规，提升全民个人信息保护意识，有力保障了网民在网络空间的合法权益；坚持依法打击整治网络违法犯罪、全面打击治理网络犯罪生态、铁腕清理整治网上乱象；牢固树立“网络犯罪打击与网络生态治理并重”的理念，及时排查堵塞安全漏洞，严格规范督促互联网企业认真落实安全主体责任；在打击网络黑灰产“四断”行动中，围绕打断“黑卡”“黑号”“黑线路”“黑设备”四类网络犯罪的重要“作案物料”，深化网络生态治理。

　　今年1到8月，洛阳市公安局网安部门共办理网络违法犯罪案件449起，抓获犯罪嫌疑人1059名，处置互联网高危漏洞安全隐患任务86起，切实营造了安全清朗的网络环境。

　　案例一：为诈骗团伙提供通讯支持，7名嫌犯落网

　　今年年初，通过分析研判和深度经营，一举打掉一个盘踞洛阳本地数月、专门为境外诈骗犯罪分子提供网络通信支持的灰黑产组织链条犯罪团伙。

　　经查，2021年11月至2022年2月，该团伙利用未成年人法律意识淡薄、自我保护能力不强等特点，在洛阳多个区县中小学附近打着兼职的幌子，以每天100到500元的价格，高额租用在校未成年学生手机副卡，提供给境外诈骗分子用来远程拨打诈骗电话，为境外诈骗团伙实施诈骗犯罪提供通讯支持。

　　目前，警方已抓获犯罪嫌疑人7人，查明涉案电话卡50余张。

　　案例二：侵犯公民个人信息，4人被司法机关打击处理

　　2021年10月，洛阳网安民警对洛阳市某装饰公司执法检查，发现该公司市场部经理王某某的电脑文件中存有大量洛阳市住宅小区业主信息。

　　网安民警依法传唤王某某，据王某某供述，其因电话推销业务需要，通过微信从曹某、马某处多次购买上万条公民个人住房信息。

　　嫌疑人曹某、马某落网后供述：曹某因生活拮据，将之前在装饰公司上班时留存的大量公民个人信息低价出售，以此获利，而马某无固定职业，其与房管部门职工李某熟识，李某利用职务之便与马某合谋以5元至20元一条信息(包含名字、电话、小区楼号、面积等)卖给装饰公司，从中盈利而后平分。

　　随后，李某也被抓获。最终，4人因涉嫌触犯侵犯公民个人信息罪被司法机关依法打击处理。

　　案例三：不履行数据安全保护义务，一公司被罚款5万元

　　2022年7月，洛阳警方网安部门发现某公司数据在某境外网站被公开售卖后，立即对该公司进行了相关检查。

　　经查，该公司开展数据处理活动时，未依法建立健全全流程数据安全管理制度，未采取相应的技术措施和其他必要措施来保障数据安全，导致数据被泄漏。根据《数据安全法》第四十五条规定，该公司未按规定履行数据安全保护义务，存在重大网络安全隐患。

　　最终，警方给予该公司人民币5万元的行政处罚，并对该公司主管负责人处1万元的行政处罚。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 程昊 曲薇）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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