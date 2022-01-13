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@洛阳物流业人才，这场大赛等你来！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 17:08

　　“人人持证、技能河南”，物流业人才一展才华的舞台来了！8日，记者从洛阳市发改委获悉，河南省第一届物流行业职业技能大赛开始报名。

　　本次大赛由省发展改革委、省人社厅主办，我省从事相关职业的物流企业在职职工和高职院校、技师学院财经商贸类、交通运输类、管理学类等相关专业的全日制在校生均可报名参赛，大赛将于9月下旬举行。

　　据悉，大赛设置物流服务师一个项目，分设职工组和学生组两个组别，均为三人团体赛，由理论考试和实际操作两部分组成。考核内容以物流服务师国家职业技能标准要求(高级工)以上为基础，适当增加物流服务业政策、新技术、新工艺、新规范、新要求和企业生产实际等内容。各组别设一等奖10%、二等奖15%、三等奖20%，由省组委会颁发荣誉证书。对获得职工组前2名的选手，可获得“河南省技术能手”荣誉称号。获得各组别前2名的选手，可按相关规定晋升技师职业资格；获得各组别第3名至第7名的选手，可按相关规定晋升高级工职业资格。

　　本次大赛由各地市统一推荐参赛，截止时间为9月13日，有参赛意愿的选手可以尽快与所在县区的发改、人社部门联系。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 张黎鸣）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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