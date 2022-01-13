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好消息！洛阳开建质量基础设施“一站式”服务站
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 17:08

　　今日记者从洛阳市市场监管局了解到，9月起，洛阳在全市建立质量基础设施“一站式”服务站制度，促进企业尤其是民营企业、中小微企业提质增效升级。首批3家单位被授予质量基础设施“一站式”服务站，分别是：洛阳市质量计量检测中心、洛阳黎明检测服务有限公司、河南省铝材质检中心。

　　质量基础设施“一站式”服务站——

　　市场监管部门依托龙头企业、科研院所、重点实验室、国家质检中心、行业检测机构、产业集聚区等，通过有机融合计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理等要素资源，建立质量基础设施“一站式”服务站，面向企业、产业、区域特别是中小微企业，提供全链条、全方位、全过程质量基础设施综合服务。

　　质量基础设施“一站式”服务站的作用——

　　利用自身优势，围绕洛阳产业发展规划，在所从事领域内，为服务对象发展提供规划指导；根据服务对象需求，提供产品研发、采购生产等过程的产品检验检测和质量攻关等服务；帮助服务对象培养质量管理人员、产品质检人员、关键岗位技工等，加强人才队伍建设，提升质量综合水平。

　　拓宽服务方式，开展巡回问诊、上门排查、线上摸排等活动，主动收集服务对象相关需求，提供精准优质的质量服务；因地制宜搭建多类型线下、线上服务平台，尽可能为服务对象提供窗口服务、咨询服务、快递服务、专家服务、上门服务等多种途径质量服务。

　　坚持优质、优价、务实、保密的原则，为服务对象质量提升、科研攻坚提供技术支持；要结合工作实际，以“最多跑一次”为目标，简化服务手续和操作过程，优化规划服务方式，为服务对象提供多类型便利化服务。

　　据悉，洛阳各级市场监管部门将结合业务职能，加强对质量基础设施“一站式”服务站的服务指导、宣传引导和经验推广等相关工作，定期对其工作情况进行监督和评估，对于作用发挥不明显，服务质量不到位，造成不良社会影响的服务站要进行约谈整改，整改不到位的，取消服务站资格。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 陈翔)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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