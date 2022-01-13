5大类行动50项活动！洛阳启动2022年“质量月”活动

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市市场监管系统2022年“质量月”活动启动，活动以“推动质量变革创新 促进质量强国建设”为主题，涉及主题宣传、监管执法、质量提升、消费维权、服务创新5大类行动50项活动，涵盖与企业发展、百姓生活的方方面面。快来看看都有哪些重点内容吧！

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市市场监管系统2022年“质量月”活动启动，活动以“推动质量变革创新 促进质量强国建设”为主题，涉及主题宣传、监管执法、质量提升、消费维权、服务创新5大类行动50项活动，涵盖与企业发展、百姓生活的方方面面。快来看看都有哪些重点内容吧！

监管执法行动

开展中秋食品生产安全专项检查、抽检

开展学校食堂食品安全评价专项活动

开展化妆品原料使用合规性专项检查

开展中秋、国庆市场价格监督检查

开展药品经营和使用专项检查

开展医疗器械风险隐患排查治理

开展流通领域电动自行车、蓄电池等产品监督抽查

开展流动领域油品质量监督抽查

开展流通领域化肥质量监督抽查