阶梯式校园！洛阳市第五高级中学新校区建设率先进入桩基施工阶段

7日，位于老城区的洛阳市第五高级中学新校区建设工程迎来重要节点——率先进入桩基施工，整体进展在7所新建高中建设中处于领先。

7日，位于老城区的洛阳市第五高级中学新校区建设工程迎来重要节点——率先进入桩基施工，整体进展在7所新建高中建设中处于领先。

记者从该学校施工单位中铁十五局集团获悉，该学校计划明年6月底前交付，并有效利用台地高差，打造一座高低错落有致的书院式高中。

洛阳市第五高级中学新校区位于老城区道北葛家岭片区，地块西临龙光路，与翠云峰森林公园和翠云阁隔路相望，占地面积约163亩，其中地上建筑面积6.6万平方米，地下建筑面积0.7万平方米。主要建设内容包括3栋教学楼、地下车库、实验楼、艺术楼、2栋学生宿舍、教师公寓、体育馆、食堂、门卫室、水泵房及公共配套设施等共13座单体建筑结构。

中铁十五局相关负责人介绍，自开工以来，项目建设指挥部组织挖掘机、装载机、压路机等设备陆续进场、全力施工，已完成学生宿舍、地下车库、教师公寓等区域的10万余立方米基坑开挖任务，长螺旋钻孔桩已完成51根桩基施工。按照计划，整体土建工程将在今年年底前完成，明年6月底前实现交付，为保障明年9月师生入住奠定基础。

“由于洛阳市第五高级中学新校区位于邙山丘陵区，地势北高南低，学校采取随坡就势的理念，分多层台地进行布局，整体打造一座错落有致、起承转合、诗情画意的现代书院式高中。”中铁十五局相关负责人说。