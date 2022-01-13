以“赶考”的清醒和坚定 推进全面从严治党——全市检察机关以案促改暨警示教育大会召开

“今天的会议，既是一次以案促改动员部署会，也是一次生动的警示教育会……”9月7日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关以案促改暨警示教育大会。市检察院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话。

“今天的会议，既是一次以案促改动员部署会，也是一次生动的警示教育会……”9月7日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关以案促改暨警示教育大会。市检察院党组书记、检察长吴志军出席会议并讲话。

会上，与会人员集中观看了警示教育片；市检察院党组副书记、副检察长樊立兵宣读了《以案促改工作方案》。

吴志军检察长就推动全市检察机关以案促改工作走深走实提出三点要求：

要提高思想认识，增强以案促改的自觉性。要深刻认识开展以案促改是推动全面从严治党向纵深发展的需要，通过以案促改，深刻反思违纪违法案件的发案原因，倒查工作机制，真正把标本兼治落到实处。要深刻认识开展以案促改是“治已病、防未病”、教育保护挽救干部的需要，教育引导广大党员干部以案件为镜鉴，强化敬畏意识，时刻自警自省，筑牢思想防线。要深刻认识开展以案促改是实现检察工作高质量发展的需要，持续营造“严”的氛围、“学”的氛围、“干”的氛围，引领广大干警强能力、转作风、重实干、促发展，为推动全市检察工作高质量发展提供坚强有力保障。

要突出工作重点，扎实推进以案促改。要对照案例，深入剖析。开展以案促改，分析案例、剖析原因是前提，党员干部要按照市院制定的工作方案要求，对照党纪检规深入自我检查，剖析思考，自觉筑牢拒腐防变思想道德防线。要强化措施，真抓实改。要聚焦“学”这个基础，紧密联系工作实际开展学习研讨；要聚焦“查”这个关键，深入查摆剖析；要强化“改”这个目标，全面抓好检视问题整改。要着眼长远，长抓抓常。要将“当下治”与“长久立”相结合，真正做到建章立制促长效。要堵塞制度漏洞、建立以案促改常态化规范机制、抓好制度执行，切实推动以案促改各项工作见实见效。

要强化组织领导，确保以案促改工作取得实效。要严格压实责任，认真履行“一岗双责”，抓好以案促改工作的具体实施。要强化督查问效，把监督检查贯穿以案促改全过程。要促进成果转化，把以案促改工作与持续开展“治未病”专项活动结合起来，与扎实推进“质量建设年”“能力作风建设年”活动结合起来，与全面落实年度检察工作目标任务结合起来，真正把以案促改成果转化为实现检察工作高质量发展的强大动力。要认真落实以案促改制度化、常态化新要求，着眼加强源头防范、源头治理，持续推进全面从严治党、从严治检向纵深发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

会议以视频形式召开。市检察院班子成员、专职检委、县处级干部、综合部门负责人、业务部门正副职等有关人员在市检察院主会场参会。各基层院班子成员、中层正副职等有关人员在各分会场参会。（通讯员 周晓东/刘晗）