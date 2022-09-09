花好月圆人团圆。中秋节是中华民族的传统佳节，中秋节的起源可追溯至人类文明曙光初露之时，和古老的河洛大地有着密切的联系。在洛阳不仅有丰富多彩的传统习俗和传说，而且有许多与它有关的文物。小编就带着大家透过精美的文物，感知古人的中秋。

花好月圆人团圆。中秋节是中华民族的传统佳节，中秋节的起源可追溯至人类文明曙光初露之时，和古老的河洛大地有着密切的联系。在洛阳不仅有丰富多彩的传统习俗和传说，而且有许多与它有关的文物。小编就带着大家透过精美的文物，感知古人的中秋。

中秋节的起源

根据史籍记载，“中秋”一词最早出现在《周礼》中，《周礼》相传为周公旦所著，周公旦在洛阳制礼作乐。书中记载，周代已有“中秋夜迎寒”“中秋献良裘”“秋分夕月”的活动。

“夕月”就是祭月，即秋分晚上在京城西门外祭月拜月。因为秋高气爽，天高云淡，月光皎洁，正是祭月的好时候。另外，秋季是收获的季节，周朝就有“秋社”的风俗，这是一种祭祀土地神的仪式，无论是“夕月”还是“秋社”，都可以视为中秋节的文化基础。

从汉代开始，祭月的活动逐渐演变成赏月之风。

直到唐宋时期，中秋节才成为一个民俗节日。《旧唐书·太宗纪》记载：“八月十五中秋节”。自此以后，中秋节越来越兴盛，直至今日成为海内外中华儿女共同的节日。

中秋节自古有祭月、赏月、吃月饼、玩花灯、赏桂花、饮桂花酒等民俗，流传至今，经久不息。

洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，包括中秋节在内的诸多节日习俗和礼仪制度等都和洛阳都有密切联系，都是中华民族传统文化的根基与血脉的体现。