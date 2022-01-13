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市民迁移户口遇难题 洛阳民警大海捞针寻信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 11:09

　　近日，洛阳市公安局涧西分局治安管理大队收到一位市民的感谢信，里面记录了这位市民目睹民警帮他把涉及户口的“疑难杂症”逐一解决的点点滴滴。

　　高先生是原驻洛某部一名退休干部，他和老伴生活在洛阳。随着年龄增长，他们准备投靠在北京工作的女儿，并将户口迁过去，但因女儿出生证、独生子女证上的姓名和出生年月不一样，没法证明父女关系，所以迁入手续遇难。

　　高先生曾到孩子当年出生的洛阳某医院病案室、妇产科查询，但是均无结果。无奈之下，2日上午，他到洛阳市公安局涧西政务服务大厅户籍窗口求助。服务大厅湖北路派出所窗口民警经过查找，也只查到孩子上户口时尚未起名字的出生证明。“我咨询迁入地公安机关，对方称要有孩子姓名与父母有关联的证明材料才能迁入。”

　　在大厅办公的周山路派出所户籍窗口辅警赵文丹听到高先生的话后，得知早些年，他曾把孩子户口从湖北路派出所迁入至周山路派出所，就主动提出去户籍档案室帮助查找原始档案。

　　因高先生无法提供相关准确信息，赵文丹只好用“笨”办法，筛选出跨度15年、有6000多页内容的迁入户籍档案等资料，从当天15时许查询到19时许，终于找齐了相关证明材料。

　　为帮高先生尽快出具相关证明手续，赵文丹将材料复印后，联系负责盖章的民警董博。虽然当时董博已下班，但得知此事后又急忙赶回岗位，为他办好了相关证明材料。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏孝群 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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