暖心！洛阳一社区老人手绘团扇迎中秋

7日下午，洛阳市洛龙区古城街道龙祥社区立足社区新时代文明实践站，举办“情满月圆，喜迎中秋”主题新时代文明实践活动，旨在弘扬传统文化、丰富辖区老年人的精神文化生活。 7日下午，洛阳市洛龙区古城街道龙祥社区立足社区新时代文明实践站，举办“情满月圆，喜迎中秋”主题新时代文明实践活动，旨在弘扬传统文化、丰富辖区老年人的精神文化生活。 社区相关负责人介绍，中秋节是中国传统佳节，社区以新时代文明实践站为平台，针对辖区老年人举办创意类文化活动，在助力文化进社区走实走深的基础上，以实际行动提高老年居民幸福感，营造和谐、健康、文明的社区氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 刘彦彦 文/图)