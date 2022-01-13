暖心！洛阳一社区老人手绘团扇迎中秋

7日下午，洛阳市洛龙区古城街道龙祥社区立足社区新时代文明实践站，举办“情满月圆，喜迎中秋”主题新时代文明实践活动，旨在弘扬传统文化、丰富辖区老年人的精神文化生活。
7日下午，洛阳市洛龙区古城街道龙祥社区立足社区新时代文明实践站，举办“情满月圆，喜迎中秋”主题新时代文明实践活动，旨在弘扬传统文化、丰富辖区老年人的精神文化生活。
7日下午，洛阳市洛龙区古城街道龙祥社区立足社区新时代文明实践站，举办“情满月圆，喜迎中秋”主题新时代文明实践活动，旨在弘扬传统文化、丰富辖区老年人的精神文化生活。
社区相关负责人介绍，中秋节是中国传统佳节，社区以新时代文明实践站为平台，针对辖区老年人举办创意类文化活动，在助力文化进社区走实走深的基础上，以实际行动提高老年居民幸福感，营造和谐、健康、文明的社区氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 刘彦彦 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605