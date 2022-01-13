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暖心！洛阳一社区老人手绘团扇迎中秋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 11:03

　　7日下午，洛阳市洛龙区古城街道龙祥社区立足社区新时代文明实践站，举办“情满月圆，喜迎中秋”主题新时代文明实践活动，旨在弘扬传统文化、丰富辖区老年人的精神文化生活。

　　社区相关负责人介绍，中秋节是中国传统佳节，社区以新时代文明实践站为平台，针对辖区老年人举办创意类文化活动，在助力文化进社区走实走深的基础上，以实际行动提高老年居民幸福感，营造和谐、健康、文明的社区氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 刘彦彦 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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