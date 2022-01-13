洛阳上线一批反网诈剧本【视频】

“没想到玩了次剧本杀，学了不少网络诈骗防范技巧。”7日，在涧西区神都迷案推理剧场，剧本杀玩家正围坐在一起，体验一部名为《来电》的剧本。

“没想到玩了次剧本杀，学了不少网络诈骗防范技巧。”7日，在涧西区神都迷案推理剧场，剧本杀玩家正围坐在一起，体验一部名为《来电》的剧本。

为有效增强青年网络安全意识，2022年国家网络安全宣传周河南省活动发布网络安全主题沉浸式体验剧本目录，希望青年通过游戏体验的方式，了解电信网络诈骗套路，掌握更多防骗知识。

网络安全主题沉浸式体验剧本项目负责人杨雨介绍，入选此次活动的剧本主要有《来电》《王诈》《杀猪》《未接来电》等。目前，相关剧本已在洛阳10多家剧本杀体验馆上线，受到不少玩家的喜爱。

其中，《王诈》将年轻群体易受骗的杀猪盘、裸聊、刷单、冒充公检法等多种典型骗局植入剧本中。玩家通过扮演诈骗组织成员的方式，不仅能了解其惯用伎俩，还能体验到受骗者的心路历程。同时，玩家所“骗取”的“金钱”将成为各自的“量刑标准”，让玩家在游戏中体验人生大起大落的同时，树立正确的价值观。

剧本杀玩家郅浩说：“一直以为电信网络诈骗离我很遥远，但当自己在剧本杀中了解到不法分子的手段后，才真正意识到此类骗局的多样性和复杂性。”

杨雨表示，目前剧本杀行业正处于高速发展阶段，反诈剧本的出现将娱乐与科普教育相结合，对整个行业来说是一次有力的推动和革新。“希望未来能有更多寓教于乐、具有启发意义的反网诈剧本出现，增强公众网络安全意识，筑牢网络安全防线。”杨雨说。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)