偃师区府店镇西口孜村：银发党员闪耀“金色余晖”

昨日上午，在偃师区府店镇西口孜村党群服务中心里，7名老人围坐在一间小屋里，商讨在村里开展公益墙画活动的事。这是该村银发党员工作室每日例会的现场，大家你一言我一语，为改善村容村貌出谋划策。

昨日上午，在偃师区府店镇西口孜村党群服务中心里，7名老人围坐在一间小屋里，商讨在村里开展公益墙画活动的事。这是该村银发党员工作室每日例会的现场，大家你一言我一语，为改善村容村貌出谋划策。

“当时流行‘工作室’这个叫法，加上俺们都是老头子，就想了这个名字。”年过七旬的银发党员工作室成员马三虎说，银发党员工作室成立于2017年11月，原本是该村十几名老党员为了宣传党的十九大精神而成立的。这些年，银发党员工作室已经发展成一支综合性志愿服务队，为该村基层治理贡献力量。

“记得刚成立时，全市在搞文明村镇建设。当时，大家无论是出门遛弯儿，还是去见亲朋好友，都会在路上留意村容村貌，一旦发现问题，要么现场解决，要么上报村‘两委’。坚持了一段时间后，村里的环境卫生等发生了明显改观，整个村子的面貌焕然一新。”马三虎说。

如今，除了党的政策“宣传员”、文明村镇“创建员”，银发党员工作室成员还是矛盾纠纷“调解员”，协助村“两委”化解了不少邻里纠纷、家庭矛盾等。

2018年6月，该村一户人家出现婆媳矛盾，并且矛盾持续升级。得知此事后，银发工作室的成员王长军、马三虎等多次来到这户人家，晓之以理、动之以情，为其分析利弊，问题得以圆满解决。目前，银发党员工作室已成功化解各类民事纠纷数十起，成了村里最坚实可靠的一道“安全防护线”。

府店镇相关负责人说，经过近几年的发展，越来越多的老党员加入了银发党员工作室，一起学雷锋、做好事，助力乡村振兴。如今，在老党员的带领下，府店镇各村形成了比学赶超的良好氛围，处处呈现着“文明乡风、整洁村容、民主管理”的新气象。

“接下来，我们将继续以弘扬雷锋精神为己任，创新工作模式，拓展工作范围，积极发挥传帮带作用，为乡村振兴建设贡献‘银发’力量。”银发党员工作室负责人王长军说。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王雷 刘昭畅）