首届洛阳市普通中小学十佳优秀班主任评选结果出炉

为充分发挥优秀班主任典型示范、引领带动作用，整体推进全市普通中小学班主任队伍高质量发展，市教育局开展了首届洛阳市普通中小学十佳优秀班主任评选活动。

为充分发挥优秀班主任典型示范、引领带动作用，整体推进全市普通中小学班主任队伍高质量发展，市教育局开展了首届洛阳市普通中小学十佳优秀班主任评选活动。 为充分发挥优秀班主任典型示范、引领带动作用，整体推进全市普通中小学班主任队伍高质量发展，市教育局开展了首届洛阳市普通中小学十佳优秀班主任评选活动。昨日，记者从市教育局获悉，该评选结果已经出炉。 首届洛阳市普通中小学十佳优秀班主任：郭燕(洛阳市实验小学)、尚佳(老城区第一小学)、潘超超(北京第二实验小学洛阳分校)、田均彦(洛阳市第五中学)、朱春晓(洛阳市第十一中学)、程晓晓(孟津区第一区直中学)、杜保中(洛阳市第一高级中学)、张延超(新安县第一高级中学)、闫晓明(栾川县第一高级中学)、杨盈甫(偃师高级中学)。 首届洛阳市普通中小学十佳优秀班主任提名奖：孙清茹(涧西区东升第二小学)、黄自彦(洛阳经济技术开发区福民巷小学)、卢学品(汝阳县实验小学)、赵秀丽(洛阳市第四十四中学)、张自力(老城区实验中学)、孙小玲(宜阳县城关镇第一初级中学)、贾永芹(洛宁县第一实验中学)、朱玲玲(洛阳理工学院附属高级中学)、薛林峰(洛阳外国语学校)、张高峰(伊川县第一高级中学)。（洛报融媒·洛阳网见习记者 姬明星）