旧城区不妨多些“微改造”（洛谭说事）

近日，两则旧城区“微改造”的新闻引人关注。

近日，两则旧城区“微改造”的新闻引人关注。一则是市民在涧西区陇北二路青年文化生活街区休闲“打卡”，这里利用“边角地”“插花地”，进行街区微景观改造，打造成亮丽时尚的特色街区；一则是瀍河区洛一高家属院经“微改造”后“上新”，这个老院对“边角地”进行“小而美”的改造，新建了停车位、文化小广场等，给群众休闲提供了好去处。

“老城老街老巷子，老墙老院老房子。”每一个人的心灵深处，都有难以忘怀的“老地方”。旧城区保存着一座城市过去的记忆，这里有绵绵的乡愁，也有城市的念想。然而，随着时间的流逝，一些老街巷设施陈旧、配套不齐，使其逐渐失去往日的光辉，这种“先天不足”的环境直接影响群众生活，老百姓对改善环境、提升品质的需求强烈。面对群众的需求和心声，实施“微改造”，不失为一条实现城市有机更新的好路子。

“微改造”不是大拆大建，而是以修缮提升为主，是“微创手术”，不是“伤筋动骨”。从细微之处入手，解决群众最迫切的需求，好处是花钱少、好操作、见效快，群众能从中得到看得见、摸得着的实惠。

近年，针对老旧小区年久失修、患上了“老年病”，我市加快老旧小区改造，进行地面铺装、新建停车位、“飞线”入地、外立面整治、安装电梯等；针对群众缺少休闲玩乐场所的问题，见缝插针修建一批“口袋公园”等；针对公共设施落后问题，利用桥下河边等边边角角建设了一批公厕、绿地、停车场等。事实证明，围绕群众身边的难事、小事，精准有效“微改造”，才能保留更多的“乡愁”，让群众感受到浓浓的生活气息，并积极支持、参与其中。

“微改造”项目，既是基础建设项目，也是社会治理工程。问需于民，问计于民，才能“改”到市民的心坎儿上。旧城区不妨多些“微改造”，尊重群众意愿精准施策，花小钱办大事、为群众办实事，让我们的城市不抹掉“旧的怀念”，大步迈开“新的前行”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）