李跃民：推动传统产业向风口产业转型升级

日前，在万基控股集团下属的洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间，一批批闪着银光的新能源电池软包铝箔顺利下线，经过质检、包装、入库、备货、出库后，陆续发往下游企业。

日前，在万基控股集团下属的洛阳万基铝加工有限公司铝箔车间，一批批闪着银光的新能源电池软包铝箔顺利下线，经过质检、包装、入库、备货、出库后，陆续发往下游企业。

“随着我国新能源汽车市场的快速发展，铝电池箔及电池软包铝箔的用量呈爆发式增长势头，产品供不应求。”市人大代表、万基控股集团董事长李跃民介绍，近年，企业抢抓新能源汽车、储能产业风口机遇，开发出全系列新能源汽车电池壳、电池箔、电池软包，为铝及铝加工由传统产业向风口产业转型升级闯出了一条新路。

1997年12月，洛阳第一块自产铝锭在万基控股集团前身新安电厂下线。此后多年，万基控股集团的铝及铝加工产品因科技含量较低，始终处于价值链低端，缺乏国际市场竞争力，铝加工产能长期未得到充分发挥。

近年，万基控股集团搭建省级科研创新平台、组建新产品研发团队，瞄准铝合金新型材料的广阔市场和发展前景，通过设备技术改造和生产工艺改进，不断优化产品结构，开发出电子标签超薄铝箔、超薄型啤酒标签铝箔等适销对路的高附加值产品30余种，生产的高精度铝板带、铝箔占据行业第一梯队，形成了完善的“煤—电—铝—铝精深加工”产业链，一个濒临倒闭的企业起死回生，恢复了生机与活力。

“乘着国家‘双碳’战略的东风，作为新能源汽车轻量化主流材料，铝板带箔迎来新的发展空间。”李跃民说，抢抓新能源汽车爆发式增长和汽车轻量化市场机遇，万基控股集团与上海交大洛阳特种材料研究院等开展深度合作，在新能源动力电池用铝基材、高端包装用铝箔等风口产业领域精准发力，成为国内新能源电池制造企业首批铝箔合格供应商，也是电池铝箔国家标准的起草单位之一，在新兴市场上快人一步、赢得先机。

此外，万基控股集团技术团队把目光瞄准电脑、通信和消费性电子产品等信息家电领域，研发的新能源电池软包铝箔产品已全部取代日本进口，新能源刀片电池的铝塑膜用高性能铝箔已经成为比亚迪、宁德时代等锂电池产业链上的一环，在包装用铝箔方面成为我国金石、澳大利亚安姆科、日本DNP等国内外顶尖包装企业的主要供应商。

“市政府印发了《洛阳市新能源电池产业集群发展实施方案》等十大产业集群发展实施方案，为做大做强新能源铝电池箔及电池软包铝箔产业提供了多项政策支持。”李跃民表示，由万基控股集团牵头组建的洛阳市高性能铝基材料产业研究院，已立项开展“采用铸轧坯料生产动力电池用铝箔关键技术”“汽车用高端内饰材料用铝工艺”等8个风口产业科技项目的深度研发。

“作为人大代表和企业负责人，我将继续带领干部员工抓住风口产业关键环节，着力延链补链强链，加速提升产业发展能级，将新能源电池产业打造成洛阳制造业高质量发展和经济持续增长的重要引擎。”李跃民说。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 拓如印）