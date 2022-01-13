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老师的老师，不服不行（上）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.09.08 08:28

　　编者按

　　中国人历来尊师重道。百年大计，教育为本。每个风云人物的背后，乃至每个辉煌时代的幕后，都有默默奉献、诲人不倦的教育者。河洛大地人杰地灵，名师辈出，从“入周问礼”的孔子，到留下“程门立雪”典故的北宋理学家“二程”，无不桃李满天下，为国家培养了无数栋梁之材。在教师节来临之际，奉上“河洛名师”系列，致敬师者。

　　三人行必有我师。老师有老师，老师的老师也有老师。

　　北宋理学家程颢、程颐俗称“二程”，学识渊博，开创“洛学”，在伊洛河畔开班授课，桃李满天下。有人为了向程老师请教学问，甘愿程门立雪，谦恭之极。

　　程老师不是神，偶尔也会有讲不明白的道理，那咋整？问问程老师的老师啊，譬如周敦颐老前辈——曾经有个叫侯师圣的家伙就是这么干的。

　　老哥们儿“定居”伊川

　　周敦颐，就是写《爱莲说》的那位，文中名句诸如“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”“可远观而不可亵玩焉”……现在的学生大都背诵过。

　　周敦颐生于宋真宗天禧元年，也就是公元1017年，字茂叔，号濂溪，原名周敦实。他不仅是文学家，还是理学家、哲学家，宋明理学的开山鼻祖，著有《太极图说》《通书》等传世名作。

　　南宋理学大佬朱熹在《伊洛渊源录》里说，周敦颐乃“洛学第一人”，话虽夸张，却可见周敦颐在大宋学术圈的地位。

　　史载，周敦颐和“二程”的父亲程珦(音同向)、北宋大文豪范仲淹既是同僚，也是铁哥们儿，关系不一般。

　　他们仨生前约定魂归河洛，最后相继“定居”伊洛河畔：周敦颐墓(衣冠冢)在伊川县葛寨镇烟涧村北，二程墓在伊川县白虎山麓，范仲淹墓在伊川县彭婆镇万安山南麓。

　　二程墓其实葬了“三程”——程珦、程颢、程颐父子三人。

　　当年，程珦初识周敦颐，就觉得周敦颐“气貌非常人”，上知天文下知地理，学问大，人品好，修养高，于是让两个儿子拜周敦颐为师，好好学习。

　　在周老师的教导下，程颢、程颐寻根究底深读经典，后来成了开创“洛学”的理学宗师。

　　周前辈果然厉害

　　程颢、程颐两兄弟是北宋名师，数百年前名震河洛，“二程辅导班”一座难求，学生们排着队上他们的课。

　　程颐在洛南伊川办学院著书讲学，又称“伊川先生”。据《二程全书》记载，四方学子纷至沓来，云集程门。有一年冬天，杨时和游酢专程拜访程颐，程老师正在休息，二人不敢惊动老师，静立门外等待。此时下起大雪，程颐一觉醒来，发现门外的雪已经一尺深，杨时和游酢成了两个雪人。成语“程门立雪”便由此来。

　　能令学生们如此虔诚地求教，可见程老师名望之高、造诣之深。

　　人外有人，天外有天，程老师的老师就更不简单了。

　　相传，有个叫侯师圣的人曾跟着程颐学习，也不知是程老师讲课速度太快，还是侯师圣学习方法不对，反正侯同学迟迟不开悟。

　　侯师圣左思右想，悄悄去拜访程老师的老师周敦颐。周老前辈让他留下过夜，说：“我老了，得慢慢讲给你听。”二人对榻夜谈，周敦颐给小侯详细讲解了三天。

　　待侯师圣回洛上课，程颐发现他大有进步，很是惊讶：“莫非你去拜访过茂叔老师了？”

　　由此可见，周敦颐善于启人心智，且有爱心、有耐心、有责任心，是位了不起的师长。

　　亲娘舅帮了大忙

　　周敦颐生于诗书之家，老家在道州(今湖南境内)。他从小勤于思考，脑袋里装了十万个为什么，凡事都要打破砂锅问到底。

　　他父亲周辅成中进士后当过县令，不过只干了一年多就辞官归隐了，专心辅导儿子。

　　周敦颐小小年纪就熟读儒家典籍，能写一手好文章，立意新颖，见解独到。父亲问他以后想做什么，他说他要光大儒学，正人心，辟邪说。

　　可惜周辅成英年早逝，孤儿寡母难以为继，周敦颐的母亲便带着孩子投奔周敦颐的舅舅——龙图阁学士郑向。

　　郑向才华横溢、精通史学。他见周敦颐天分极高、聪慧好学，对这个外甥寄予厚望、视如己出，闲时常辅导他做功课。

　　按北宋惯例，高官可享受特殊待遇，其子孙也可当官。郑向很看好外甥，将当官的名额给了周敦颐。周敦颐由此踏上仕途，翻开了人生新篇章。

　　当官的周敦颐，因何成了酷爱莲花的理学家？他又是如何影响“二程”、与“洛学”产生渊源的？请看下篇。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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