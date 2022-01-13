学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”回信精神 推动全市学习好人争当好人礼遇好人

7日，我市召开学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”李培生、胡晓春重要回信精神座谈会。市委常委、宣传部部长王飞出席并讲话。 7日，我市召开学习宣传贯彻习近平总书记给“中国好人”李培生、胡晓春重要回信精神座谈会。市委常委、宣传部部长王飞出席并讲话。 会议传达学习了习近平总书记给“中国好人”安徽黄山风景区工作人员李培生、胡晓春的重要回信精神。我市的“中国好人”任忠信、乔占领，“河南好人”付会斌、娄建党，“洛阳好人”杨佳佳、张静等进行了交流发言。 王飞指出，习近平总书记的重要回信精神，充分体现了对“中国好人”的亲切关怀和对思想道德建设的高度重视，为下步开展好“身边好人”工作提供了根本遵循。全市各级要迅速掀起学习宣传贯彻总书记重要回信精神的热潮，激励全市广大干部群众学习好人、争当好人、礼遇好人。要广泛宣传我市各级“身边好人”的优秀事迹，结合“党的创新理论万场宣讲进基层”“新时代 新征程 争出彩”主题宣传教育实践等活动，开展“身边好人”进新时代文明实践站、进校园、进社区等宣讲活动，组织我市“身边好人”“非凡十年 出彩洛阳”主题宣传报道，创作反映“身边好人”事迹的文艺文化精品力作，讲好“好人”故事，营造向上向善社会氛围。要注重常态长效，健全落实“身边好人”礼遇帮扶制度，把开展群众性精神文明创建活动与选树“身边好人”相结合，着力加强青少年思想道德建设，着力弘扬真善美，传播正能量，广泛汇聚向上向善力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)