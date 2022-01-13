一部陶瓷史 一部中国史

日前，“非遗看洛阳”系列讲座第三场“一部陶瓷史一部中国史”在市图书馆开讲，主讲人为河南省工艺美术大师、洛阳市非遗传承人董强峰。

日前，“非遗看洛阳”系列讲座第三场“一部陶瓷史一部中国史”在市图书馆开讲，主讲人为河南省工艺美术大师、洛阳市非遗传承人董强峰。

中国是陶瓷的故乡，在中国的陶瓷发展史上，先有陶后有瓷，瓷器由陶器脱胎而来。

“人类制造陶器始于新石器时代。”董强峰介绍，中国最早的陶器在北方和南方的新石器时代遗址中都有发现，陶器的出现标志着人类逐步从游猎生活过渡到定居生活并开始从事农业生产。

董强峰认为，每个朝代陶器的特点有所不同，我们能够通过陶器的使用功能、制作技术等，探知当时人类的文化和社会生活。

陶器的最初形态是炊具等日用器皿。新石器时代早期，陶器形制单一，手制，易破碎。到了夏商，陶器成型基本为轮制，纹饰工艺更为丰富，陶器不仅作为炊具，盛器大口尊也开始出现。西周还专门设置官职，管理手工业发展，为朝廷制造精美的生活用品，此时的陶器不仅有日用器皿，还有建筑用品等。

“秦汉时期陶器的社会功能更为广泛，既有实用品，也有用于陪葬的明器及生动逼真的乐舞、杂技俑等。”董强峰说，秦始皇陵兵马俑充分体现了最高统治者的集权制度，而汉代陶俑以其丰富多彩、生动活泼的艺术形象，反映了多元而深厚的民间文化。

唐朝是铅釉陶器的集大成时期，形成了著称于世的唐三彩。唐三彩在长安和洛阳地区绝大多数皇室贵族及官僚的墓葬中出现，产品种类多，特别是各种神姿的马、骆驼及千姿百态的骑士，其高超制作技艺更为世人所赞叹。

“一般认为，宋辽金元明清时期，陶俑艺术衰落，瓷器发展迎来了繁荣鼎盛时期。”董强峰说，宋朝汝、官、哥、钧、定五大窑闻名世界。元朝在江西景德镇设立“浮梁瓷局”，为景德镇瓷业的生产发展创造了有利条件，而景德镇在制瓷工艺上也有了新的突破，其代表是青花和釉里红。

对洛阳而言，二里头遗址和东马沟遗址出土的陶器是夏代制陶技术的代表。两汉时期洛阳处于政治经济繁荣地带，制陶业具有得天独厚的优势，出土的彩绘陶器、低温釉陶堪称佳作。魏晋时期，古陶器、陶塑也独具特色。洛阳晋墓出土的陶塑多为灰陶，造型写实，多显古拙之气。

古陶器制作技艺在洛阳久负盛名，仿制古陶器的作坊主要集中于洛城东郊一带。作为河南省老字号——董家古窑第十九代传人，董强峰说，董家制陶技艺至少追溯到明朝，其鼎盛时期是在清朝，成为洛阳周边古陶器制作的典型代表。（洛报融媒·洛阳网记者 张静静 通讯员 张炜 邵园亮）