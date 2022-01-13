洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

团圆之际，哪些家风故事让人难忘？

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.08 08:31
大家热烈讨论

　　●时间：9月7日

　　●地点：东关街道东关社区东城水郡邻里中心

　　●主持人：孙颖颖东关街道党工委书记

　　●开场白：中秋节将至，一家团圆时，除了共话家常、共享天伦，作为家长的中老年朋友们也能借此机会让优良家风得以传承。您家传承了哪些优良家风？有啥难忘的故事？我们邀请了几位中老年人说说他们的家风故事。

　　嘉宾出场

　　孙丽霞：东关社区居民，53岁

　　观点：孝在我家传承

　　我家的家风就是孝。母亲今年86岁，身体康健，虽然我们姐弟三人都邀请她到家里住，但都被母亲拒绝了。母亲说，她的原则是能自理的时候坚决不麻烦我们。我们住得很近，我们三人每天负责给母亲送饭。起初，我们并没有约定，谁闲着谁就去给母亲送饭，由此产生了很多“小美好”。

　　一次，一大早，我端着饭进门就喊母亲，她看我端着饭，对我说：“你大弟弟送过了，我已经吃了。”正说着，我的小弟弟也端着美味来了，我们姐弟俩端着饭，母亲一脸幸福。

　　我们孝顺父母，孩子也孝顺我们。前阵子，我跟儿子因为孙子是否午托的事发生争执。儿子和儿媳都说我一天两送两接太辛苦，让孙子中午去午托班，这样我的生活节奏就不用那么快，可以追求自己的爱好，丰富退休生活。我听了他们的话，在欣慰的同时，还是担心孙子受委屈，最后孙子跑来做我的工作：“奶奶，让我试试吧，你多歇歇，别操心了！”

　　父母是最好的榜样。孝，作为我家的家风，一直在传承，我很欣慰。

　　赵倩：东关社区居民，59岁

　　观点：勤俭持家是我家的家风

　　勤俭持家是中华民族的传统美德，很早就有“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”的古训，这也是我家的家风。说起我家的家风，我要讲讲我的母亲。

　　母亲常说：“由俭入奢易，由奢入俭难。”她十分节俭，从不舍得花钱给自己买衣服，春秋两季总是穿着一件洗得掉了色的蓝褂子。生活中，她总是去菜园里摘些自己种的菜，有什么就吃什么。记得那时家里有老鼠，虽然母亲把干粮吊在房顶上，但还是被老鼠糟蹋了。这些干粮，她不让我们吃，自己背着我们吃了。

　　母亲不仅节俭，还勤劳。她在很小的时候就学会了纺线织布，自我记事起，她总是熬夜纺线织布。她的节俭、勤劳潜移默化地影响了我，让我养成了勤俭持家的好习惯。

　　勤俭持家是我们的优良传统，我们应当努力继承并发扬光大，真正落实到行动上。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开专题会议 研究城市阳台、城市...
  • 人民西路部分路段8日起封闭施工 多路...
  • 洛阳市获省政府表扬通报及配套激励
  • 中秋假期，洛阳“雨雨雨”
  • 汲取文化力量 展现洛阳担当
  • “99公益日”洛阳募集善款已逾3600万元
  • 洛龙区佃庄镇：复种水稻 促进群众增收...
  • 嵩县南庄村：寿桃丰收
  • 新鲜花生上市，咋吃更健康
  • 警方助力 失联半世纪姐弟在洛团圆
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    滨河南路西段改造提升...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    “街拍”

    洛浦美景

    黑白荷韵

    悄悄过去的夏季
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605