团圆之际，哪些家风故事让人难忘？

大家热烈讨论

●时间：9月7日

●地点：东关街道东关社区东城水郡邻里中心

●主持人：孙颖颖东关街道党工委书记

●开场白：中秋节将至，一家团圆时，除了共话家常、共享天伦，作为家长的中老年朋友们也能借此机会让优良家风得以传承。您家传承了哪些优良家风？有啥难忘的故事？我们邀请了几位中老年人说说他们的家风故事。

嘉宾出场

孙丽霞：东关社区居民，53岁

观点：孝在我家传承

我家的家风就是孝。母亲今年86岁，身体康健，虽然我们姐弟三人都邀请她到家里住，但都被母亲拒绝了。母亲说，她的原则是能自理的时候坚决不麻烦我们。我们住得很近，我们三人每天负责给母亲送饭。起初，我们并没有约定，谁闲着谁就去给母亲送饭，由此产生了很多“小美好”。

一次，一大早，我端着饭进门就喊母亲，她看我端着饭，对我说：“你大弟弟送过了，我已经吃了。”正说着，我的小弟弟也端着美味来了，我们姐弟俩端着饭，母亲一脸幸福。

我们孝顺父母，孩子也孝顺我们。前阵子，我跟儿子因为孙子是否午托的事发生争执。儿子和儿媳都说我一天两送两接太辛苦，让孙子中午去午托班，这样我的生活节奏就不用那么快，可以追求自己的爱好，丰富退休生活。我听了他们的话，在欣慰的同时，还是担心孙子受委屈，最后孙子跑来做我的工作：“奶奶，让我试试吧，你多歇歇，别操心了！”

父母是最好的榜样。孝，作为我家的家风，一直在传承，我很欣慰。

赵倩：东关社区居民，59岁

观点：勤俭持家是我家的家风

勤俭持家是中华民族的传统美德，很早就有“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰”的古训，这也是我家的家风。说起我家的家风，我要讲讲我的母亲。

母亲常说：“由俭入奢易，由奢入俭难。”她十分节俭，从不舍得花钱给自己买衣服，春秋两季总是穿着一件洗得掉了色的蓝褂子。生活中，她总是去菜园里摘些自己种的菜，有什么就吃什么。记得那时家里有老鼠，虽然母亲把干粮吊在房顶上，但还是被老鼠糟蹋了。这些干粮，她不让我们吃，自己背着我们吃了。

母亲不仅节俭，还勤劳。她在很小的时候就学会了纺线织布，自我记事起，她总是熬夜纺线织布。她的节俭、勤劳潜移默化地影响了我，让我养成了勤俭持家的好习惯。

勤俭持家是我们的优良传统，我们应当努力继承并发扬光大，真正落实到行动上。