在中华文明探源工程中展现洛阳担当

2002年，国家启动中华文明探源工程，成为迄今为止世界上规模最大的研究古老文明起源、形成的综合性项目。

绿松石龙出土处

2002年，国家启动中华文明探源工程，成为迄今为止世界上规模最大的研究古老文明起源、形成的综合性项目。河洛大地，作为中华文明起源、形成与发展的核心区域，是中华文明探源研究重要的基点之一。

龙泉洞遗址、苏羊遗址、王湾遗址、灰嘴遗址、矬李遗址、土门遗址、二里头遗址……多年来，几代文物考古工作者在河洛大地上挖掘文明之光，用手铲探寻着我国百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史，进一步勾勒中华文明起源、形成和多元一体发展的历史进程。

手铲寻“夏”，助力中华文明探源

9月的河洛大地，凉风习习、秋意盎然。在偃师区翟镇镇二里头、圪当头、四角楼等村庄，村民们正忙着在地里收花生。这几个村子合围的地方，有一片面积约3平方公里的台地，它正是赫赫有名的二里头遗址所在地。

在二里头遗址的“九宫格”内，中国社科院考古研究院二里头工作队领队赵海涛蹲在探方内，与同事一起探索着黄土之下夏文化的密码，不断丰富人们对中华文明的认知。

“我们通过对二里头遗址出土的牙璋的研究发现，这些礼器及其蕴含的观念向四方辐射，形成地域广大的中华文化影响圈，以中原地区为中心的中华文明多元一体化格局开始形成。”赵海涛说。

“夏朝究竟存不存在？”长期以来，这个问题一直是考古学界讨论的热点。随着以二里头文化为核心的夏文化研究的不断推进，夏王朝的面貌渐渐以考古遗址与实物的形式呈现在我们面前。

最早的城市干道网、最早的宫城、最早的中轴线布局的宫殿建筑群、最早的青铜礼乐器群、最早的双轮车使用证据……60多年的考古发掘与研究成果显示，二里头遗址是一处史无前例的王朝都城遗址，以二里头遗址为代表的二里头文化，是中国最早出现的核心文化及中华文明总进程的核心与引领者。

“历史文献学的研究成果表明，夏王朝是中国的第一个王朝。通过从年代、地域、社会发展阶段、文化特征等多方面进行论证，‘二里头遗址是夏朝中晚期都城的遗址，二里头文化是夏文化’是目前为止关于二里头遗址、二里头文化历史属性的最佳表述。”赵海涛说。