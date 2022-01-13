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洛阳今日多云到阴天 气温19℃到28℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.09.08 08:29

　　昨天阳光灿烂，今天秋老虎要走啦！

　　10日至12日是中秋假期。昨天，省气象台发布2022年河南中秋假期天气情况，根据最新气象资料分析，预计今天至12日，受缓慢东移的低涡影响，我省西部、西北部多阵雨或雷阵雨天气，其中10日至11日，三门峡、洛阳局地有中到大雨；累计降水量西部、西北部在5毫米至20毫米，部分县市在25毫米至40毫米。

　　来看看我市的天气预报。市气象台根据气象资料分析，未来几天受华北冷涡影响，我市多分散性阵雨天气。具体预报如下。

　　今天：多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨，偏东风2级到3级，气温19℃到28℃。

　　明天：阴天间多云有阵雨，偏东风2级到3级，气温19℃到27℃。

　　10日、11日(周六、周日)：阴天到多云有分散性阵雨，气温18℃到26℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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