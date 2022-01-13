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汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调整中高风险区风险等级的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 汝阳县人民政府网站 2022.09.07 21:18

汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调整中高风险区风险等级的通告

　　根据当前新冠疫情防控需要，按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，经综合研判，县疫情防控指挥部决定，自2022年9月7日22时起，对我县部分区域风险等级进行调整，具体如下：

　　中风险区降为低风险区(1个)

　　汝阳县城关镇兴隆花园小区

　　调整后，我县无高风险区。中风险区4个：上店镇240省道以北、经四路以西、经二路以东、老粮所南围墙以南区域，上店镇郑辉百货超市，上店镇亿兴纸箱厂，城关镇凤阳新村8号第一排。其他区域均为低风险区。

　　中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理，低风险区实行“个人防护、避免聚集”管理。

汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部
2022年9月7日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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