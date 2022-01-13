伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调整中高风险区风险等级的通告

根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，经专家组综合研判和市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部决定，自发布之日起，对伊川县疫情风险区域进行调整。 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

关于调整中高风险区风险等级的通告 根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》相关规定，经专家组综合研判和市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部决定，自发布之日起，对我县疫情风险区域进行调整： 一、高风险区降为中风险区(2个) 1.金瑞龙城A区 2.杜康大道北段西侧431号—483号 二、中风险区降为低风险区(6个) 1.杜康大道553号 2.人民东路82号 3.人民中路21号 4.兴华南街21号、25号 5.大同巷与兴华南街交叉口东女装店 6.大同巷与民主街交叉口型男生活馆 中风险区实行“人不出区、错峰取物”管理，低风险区实行“个人防护、避免聚集”管理。 我县其他区域风险等级不变。 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年9月7日