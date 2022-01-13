房地产开发企业代表到洛阳网参观

今日上、下午，万科、保利、建业、凯瑞、旭辉、美的、佳兆业等20余家房地产开发企业代表齐聚洛阳网，兴致勃勃地参观洛阳网空间设计和布局，并参与座谈会，了解洛阳网发展历程，听取洛阳网运营理念，深度感受洛阳网全媒体平台建设成果。

今日上、下午，万科、保利、建业、凯瑞、旭辉、美的、佳兆业等20余家房地产开发企业代表齐聚洛阳网，兴致勃勃地参观洛阳网空间设计和布局，并参与座谈会，了解洛阳网发展历程，听取洛阳网运营理念，深度感受洛阳网全媒体平台建设成果。 今日上、下午，万科、保利、建业、凯瑞、旭辉、美的、佳兆业等20余家房地产开发企业代表齐聚洛阳网，兴致勃勃地参观洛阳网空间设计和布局，并参与座谈会，了解洛阳网发展历程，听取洛阳网运营理念，深度感受洛阳网全媒体平台建设成果。 下一阶段，洛阳网将充分发挥主流媒体优势，联合主管部门推出“树立置业信心、稳定住房消费”系列主题活动，进一步夯实市场复苏的基础。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸/文 孟德玺/图)