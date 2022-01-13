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洛龙区将新招录(聘)公务员、高学历人才集中到社区挂职见习
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 20:13

　　记者从洛龙区委组织部获悉，近日该部出台实施方案，将组织新招录(聘)公务员、高学历人才集中到社区挂职见习6个月，帮助年轻干部和青年人才系好进入体制内工作的“第一粒扣子”，助力“五星”支部创建工作。

　　根据该部印发的《洛龙区新招录(聘)公务员、高学历人才集中到社区挂职见习实施方案》，该区将集中组织新入职年轻干部和青年人才挂任社区书记助理、主任助理，引导他们沉浸式体验基层、零距离服务群众、全身心感悟洛龙，在经受组织考察、任务考验、试用考核的同时，练好履职本领，烧旺奋斗炉火，更好地在青春赛道上奋力奔跑、在基层沃土上深蹲起跳。

　　此次挂职见习为期6个月，按照“先补齐高星级社区，后因地制宜安排”的思路，新招录(聘)公务员、高学历人才两批近90人将全部安排在“三星”及以上社区进行挂职，第一批将从9月13日正式到社区挂职见习。

　　挂职期间，洛龙区明确要求，新招录(聘)公务员、高学历人才要当好社区“两委”助理员、基层治理网格员、为民服务勤务员、社情民意信息员、党风政风监督员的“五大员”，引导他们立足“小社区”胸怀“大民生”，积极发挥学历层次高、专业功底深、朝气蓬勃、上进心强的优势，以起而行之、担当作为助力基层治理提质增效。要做到“四个一”，把下沉社区当作训练场，经受一段人生历练；用好专业知识，发挥优势特长，组织一场集体活动；向群众问计求策，向老基层学习取经，向实践“讨方子”“找路子”，完成一次区情调研；在经风雨、见世面中壮筋骨、长才干，储备一些素质本领。

　　洛龙区委组织部相关负责人表示，将通过挂职见习，教育引导新入职的年轻干部和青年人才“进了洛龙门，当好洛龙人”，尽快实现“从身入到心入”的思想转变、“从见习到任职”的能力接轨、“从一专到多能”的素质复合，在基层一线不断磨炼意志、锤炼品质、积累经验、增长才干，推动能力作风持续过硬。

　　为保障工作实效，洛龙区还成立了专项工作领导小组，建立了下沉镇(街道)牵头人制度，对下沉挂职见习的年轻干部和青年人才整体打包，列入干部培养“墩苗计划”和人才培养“青骄计划”，实行特事特办、提级管理，进一步加强组织领导，夯实工作责任，强化督导考核，激励年轻干部、青年人才躬身入局、担当作为，在基层一线琢玉成器、百炼成钢。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 惠双元）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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