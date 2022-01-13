中秋假期，洛阳“雨雨雨”

洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天受华北冷涡影响，洛阳市多分散性阵雨天气。 今天，阳光依然热烈。明天，“秋老虎”要走啦！ 10日至12日，我们将迎来中秋节三天假。今天，河南省气象台发布2022年河南中秋假期天气，根据最新气象资料分析，预计8日至12日，河南省受缓慢东移的低涡影响，西部、西北部多阵雨或雷阵雨天气，其中10日至11日，三门峡、洛阳局部有中到大雨；累计降水量西部、西北部5～20毫米，部分县市25～40毫米。 具体预报如下： 8日，河南省西部、西北部阴天间多云，部分县市有阵雨；其他县市多云。 9日，河南省西部、西北部阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，局部有中雨；其他县市多云到阴天。 10至11日，河南省西北部、西部、西南部阴天间多云，有阵雨、雷阵雨，其中西部局部有中到大雨；其他县市多云到阴天。 12日，河南省西部、北部阴天，有阵雨、雷阵雨；其他县市多云间阴天。 本轮降水过程对秋作物生长和水库蓄水有利，各地需密切关注属地气象台站发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，防范西部山区局地短时强降水可能引发的次生衍生灾害，做到趋利避害。 来看下洛阳市的天气预报。洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天受华北冷涡影响，洛阳市多分散性阵雨天气。具体预报如下： 8日，多云到阴天，傍晚到夜里转阵雨，偏东风2级到3级，气温19℃到28℃； 9日，阴天间多云有阵雨，偏东风2级到3级，气温19℃到27℃； 10日～11日(周六～周日)，阴天到多云有分散性阵雨，气温18℃到26℃； 12日(周一)，多云有分散性弱阵雨，气温17℃到27℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)