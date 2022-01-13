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添彩“洛阳制造”！这家洛阳品牌上榜“2022中国品牌价值评价信息”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 19:13

　　7日，记者从中国船舶集团第七二五研究所获悉，中国品牌建设促进会、中国资产评估协会、新华社民族品牌工程办公室等单位近日联合发布“2022中国品牌价值评价信息”，中国船舶七二五所“双瑞”品牌成功上榜，其品牌价值突破70亿元，创下新高。

　　作为中国船舶七二五所积极打造的民品品牌，“双瑞”品牌首次诞生于1998年，并于2001年正式注册。经过多年培育和发展，“双瑞”品牌知名度和影响力不断提升，曾先后荣获商务部最具市场竞争力品牌、河南省著名商标、河南省制造业十大品牌等称号，并于2018年荣获中国驰名商标称号。

　　自实施品牌战略以来，中国船舶七二五所按照高质量发展相关部署，积极深耕现有核心品牌，同时优化品牌阵列布局，加强品牌与市场融合，并结合不同产业板块业务发展逻辑，明确各品牌间的层级关系与发展策略，在传统优势产品和新产品开发之间、老业务和新业务延伸之间，推进形成品牌驱动力，促使品牌形成业务赋能，全面提升“双瑞”品牌核心竞争力和创造力。

　　随着“双瑞”品牌价值逐年攀升，影响力大幅提升，“七二五所制造”锚定产业风口实现创新突破的速度也越来越快。仅今年以来，该企业就成功打造国内量产装机最长海上风电叶片，其创新成果陆续配套亚洲最大铁路枢纽客站、国内最终跨高铁桥群转体、雪域天路“超级工程”川藏铁路、全国首条“双层高集装箱”运输铁路等重大项目。

　　根据规划，后续中国船舶七二五所继续以高质量发展为指引，持续提升品牌实力，力争为打造更多“洛阳制造”优质品牌贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 徐兆琦 张佳男）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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