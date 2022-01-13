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纾困解难！洛阳多措并举助力中小微企业发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 18:13

　　7日，记者从洛阳市助企办获悉，今年以来，洛阳高效落实各类纾困解难政策措施，积极助力全市中小微企业发展。

　　加强普惠性金融支持。洛阳不断完善还贷周转金管理办法，开通还贷周转金网上办理，扩大还贷周转金使用范围，今年以来共办理“还贷周转金”业务272笔，周转金额达14.99亿元，为企业节约融资成本2100万元。为发挥融资担保作用，今年以来全市融资担保机构已新增小微企业担保业务3.47亿元，平均担保费率为0.9%。

　　推动市场化基金运作。依托大力实施“基金入洛”工程，优化基金商事登记注册程序，给予租购房补贴、落户奖励等优惠，洛阳不断吸引各类基金来洛发展。截至7月底，在洛注册设立以及市属国有企业参股设立的各类基金已达42支，总规模达762.57亿元。

　　加大政策性工具激励。洛阳积极引导金融机构对普惠小微贷款“应延尽延”，对普惠小微信用贷款“应贷尽贷”，对受疫情影响、信用记录良好的小微企业和个体工商户，给予贷款展期和续贷安排。截至7月底，全市累计发放延期激励金1.33亿元、发放信用贷款激励金5.81亿元，带动银行办理贷款延期133亿元、发放信用贷款14.53亿元，惠及市场主体1.2万户。

　　实施组合式税费支持政策。在建立退税减税会商机制的基础上，通过减事项、减资料、减时限、减审批等措施，洛阳着力解决纳税人缴费人“急难愁盼”问题，目前已推动99%的纳税申报可网上办理。通过在全市范围内成立“问办中心”实现远程教办代办，目前已有11大类146个涉税事项让纳税人缴费人“最多跑一次”。

　　根据工作规划，在开展以“纾困解难，助力发展”为主题的2022年中小企业服务月活动基础上，后续洛阳还将进一步常态化开展企业帮扶，深入实施“万人助万企”活动，将更多中小微企业纳入帮扶范围，加速促进全市中小微企业平稳健康发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 来瞻）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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