警方助力 失联半世纪姐弟在洛团圆

4日上午，两位白发苍苍的老人手拿锦旗，相互搀扶着来到洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队，其中，一位老人情绪激动，致谢过程中几度哽咽，忍不住拥抱起一名民警，究竟发生了什么？

4日上午，两位白发苍苍的老人手拿锦旗，相互搀扶着来到洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队，其中，一位老人情绪激动，致谢过程中几度哽咽，忍不住拥抱起一名民警，究竟发生了什么？

一别50多年，姐姐渴望和堂弟团圆

事情要追溯至50多年前。当时，洛阳正值工业发展高峰期，很多大厂都从外地搬迁至洛阳，或者来洛阳建设分厂。家住黑龙江省牡丹江市的牛女士的叔叔、堂弟一家也随厂赴洛。

洛阳和牡丹江相聚千里，加上当时通信不发达，牛家人之间失去了联系。但是，地理隔绝了联络却隔绝不了亲情，50年多来，牡丹江的牛家人一直心心念念着在洛阳工作、生活的亲人，尤其是今年70多岁的牛女士，她与堂弟感情颇深，孩童时期一起玩耍长大的情谊始终埋于心底，这份亲情并未随着时光流逝消散，渴望团聚的愿望愈加强烈。作为大家族的长姐，近年来，她越来越执着于寻找堂弟一家。

洛阳警方助力，姐弟俩取得联系

牛女士身在牡丹江，曾尝试了多种方法，想获得堂弟在洛阳的消息，但始终没有结果。7月一天，她抱着试一试的想法，拨打了洛阳的政府服务热线12345求助。随后，这则求助被转派给洛阳市公安局瀍河分局巡特警大队民警陈磊的手中。

在联系牛女士详细了解情况后，陈磊深感这项寻亲工作比较困难：牛女士只记得堂弟的小名，她的叔叔很可能已经过世，户籍信息很难查询。

此后，陈磊先查询了20世纪六七十年代从牡丹江市搬迁至洛阳的工厂信息，并结合牛女士的描述，初步判断她叔叔以前工作的单位是现在的中车洛阳机车有限公司。随后，陈磊跟中车洛阳机车有限公司取得联系，请对方帮忙查找原籍在牡丹江市、姓牛的职工、家属。

经过一段时间辗转走访、比对，陈磊发现中车洛阳机车有限公司职工牛师傅的情况，跟牛女士提供的信息高度契合，极可能就是她要找的堂弟。于是，他为两人牵线搭桥。

8月初一天，牛女士怀着激动的心情，拨通了牛师傅的电话。当她激动地对着电话叫出堂弟的小名后，电话那头传来她等了50多年的声音：“大姐！”此刻，两人的泪水再也止不住了。

亲人终相聚，当面谢恩人

那天，姐弟俩通过电话、视频聊了很久，她决定要来洛阳跟堂弟团聚，也要当面感谢帮助她和堂弟团聚的陈磊。

9月3日晚，牛女士终于和阔别了50多年的堂弟见面。次日一早，他们一家人就带着锦旗，赶到瀍河分局巡特警大队。

一见面，牛女士就紧紧抱住了陈磊，留下了感激的眼泪。“陈警官帮助我和阔别半个世纪的家人团聚，他是我的恩人。千言万语，表达不了我现在的心情。”牛女士说。

7日，牛女士和家人带着从洛阳收获的满满幸福踏上归途。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郭子菲 文/图)(图片由瀍河分局提供)