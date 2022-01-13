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“99公益日”洛阳募集善款已逾3600万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 17:43

　　今日，记者从洛阳市慈善总会获悉，在2022年“乡村振兴河南专场”暨“99公益日”活动网络募捐中，截至6日下午17时，我市“扶弱济困兴河洛乡村”“兴善举共建幸福家园”2个母项目筹募善款总计3610.82万元。其中，偃师区山化镇筹集善款1124742.02元，成为全市首个募捐“百万元乡镇”。

　　洛阳市慈善总会相关负责人介绍，自9月4日该活动启动后，全市各行各业迅速掀起公益募捐热潮。在偃师区委区政府和区慈善协会的指导下，该区山化镇组织专班力量迅速投入到慈善公益活动中，宣传到位、组织得力、措施扎实，取得显著成效。

　　据悉，洛阳市促进慈善事业高质量发展专班第一时间发出贺信，希望偃师区再接再厉，并号召全市各级各部门向山化镇学习，通过讲好故事打动人、感染人，努力营造全民参与慈善的良好氛围，进一步广泛动员社会各界人士积极参与、奉献爱心，为助力乡村振兴、促进共同富裕作贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王琰）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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