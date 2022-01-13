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人民西路部分路段8日起封闭施工 多路公交线路调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 17:44

　　今日，洛阳公交集团官方网站发布部分线路临时调线的通告，具体内容如下：

　　一、人民西路(凯旋西路至中州中路)段临时改线

　　2022年9月8日—10月8日人民西路(凯旋西路至中州中路段)将封闭施工。

　　9月8日起公交集团对途经线路进行调整，具体如下：

　　1路、D1路：去程从飞机场候机楼发车，沿原线行驶至人民西路中州中路口后，改走中州中路、八一路、凯旋西路恢复原线，回程不变。

　　2路：回程从洛阳站发车，沿原线行驶至人民西路中州中路口后，改走中州中路、八一路、凯旋西路、体育场路恢复原线，去程不变。

　　16路、23路：回程分别从国花路公交停车场和天津路建设路口发车，沿原线行驶至中州中路解放路口后，改走解放路、凯旋西路、体育场路恢复原线，去程不变。

　　21路：回程从西关出发，沿原线行驶至中州中路人民西路口后，改走中州中路、八一路、凯旋西路恢复原线，去程不变。

　　33路：因解放路(纱厂东路至唐宫西路段)仍封闭施工，从洛阳站发车，走解放路、纱厂东路、金谷园路、中州中路、八一路、凯旋西路、凯旋东路恢复原线，去、回程一致。

　　52路：去程从春晴路金谷园路口发车，沿原线行驶至人民西路中州中路口后，改走中州中路、八一路、凯旋西路、凯旋东路恢复原线，回程不变。

　　62路：去程从春晴路金谷园路口发车，沿原线行驶至人民西路中州中路口后，改走中州中路、八一路、凯旋西路恢复原线，回程不变。

　　201路：去程从洛阳站发车，沿原线行驶至人民西路中州中路口后，改走中州中路、八一路、凯旋西路、体育场路恢复原线，回程不变。

　　206路：回程从玄武门大街解放路口西发车，沿原线行驶至人民西路中州中路口后，改走中州中路、八一路、凯旋西路、凯旋东路恢复原线，去程不变。

　　便民2号专线：去程从南苑路南昌路口发车，沿原线行驶至中州中路人民西路口后，终点站设置在王城广场(路西)，回程从王城广场(路西)发车，走中州中路、八一路、凯旋西路恢复原线。

　　二、恢复73路、92路、大数据专线运营

　　因庙后村到杨岭路段路面施工完毕，2022年9月8日起，对73路恢复纸坊村、黑龙洞村、下河村、庙后村、杨岭村、尚家坡村至樱桃沟的单向环线运营。

　　因长夏门街路面施工完毕，2022年9月8日起，对92路、大数据专线恢复此路段的运营。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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