洛阳在售商品抽检结果出炉 涉及儿童用品、开关插座等

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，按照2022年洛阳市产品质量监督抽查计划，该局上半年在全市组织开展了流通领域电线电缆、开关插座、燃气具相关产品、儿童用品质量监督抽查，目前结果已经出炉。

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，按照2022年洛阳市产品质量监督抽查计划，该局上半年在全市组织开展了流通领域电线电缆、开关插座、燃气具相关产品、儿童用品质量监督抽查，目前结果已经出炉。

其中——

抽取电线电缆、开关插座26个批次，不符合标准要求1个批次，不符合标准发现率3.85%。其中，洛龙区某企业销售的16A插座，生产企业为惠州市名品联盟电气有限公司(标称)，商标SLEMFVIS，规格型号M1系列16A250V，耐热性不符合标准。

抽取燃气具相关产品10个批次，均符合标准要求。

抽取儿童用品53个批次，不符合标准要求1个批次，不符合标准发现率1.89%。其中，伊川县某企业销售的木木棉半袖，生产企业为青岛畅恒服饰有限公司生产，规格N006-A，纤维含量、耐摩擦色牢度、耐水色牢度等7个检验项目不符合标准。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，针对抽查中发现的问题，涉及市内生产经营单位的，已责成相关县、区市场监管部门按照有关法律法规，依法严肃处理；涉及外市生产单位的，已按规定移送相应同级市场监管部门进行调查处理。对抽查中发现的不符合标准较多的产品，将加强监督检查，督促企业严格落实产品质量安全主体责任，切实提高产品质量。

针对此次抽查的产品，该局专业人士提醒消费者——

挑选儿童用品时，一定要查看外包装是否标有我国强制性产品3C认证标志，即“CCC”认证，这是质量安全的有效保证，需要认证的包括儿童自行车、儿童推车、儿童三轮车、婴儿学步车、儿童玩具等。考虑到儿童用品的特殊性，请您务必仔细查看商品包装标识、说明书、警告内容，注意核实该用品的使用年龄段、安全警示语等。

挑选插座等电器时，要认真检查商品外包装，确认有“CCC”国家强制认证标识、产品名称、厂名厂址、检验合格证、使用说明等信息，避免买到“三无”产品。注意产品外观，正规产品制作工艺较好，表面塑料平滑，反之则会接缝处间隙不均匀，触碰感觉粗糙和有毛刺，肉眼可见划痕。

提醒消费者在购物时，尽量选择信誉较好的正规店铺，及时向经营者索取发票或购物凭证，作为日后维权的证据，如果在购物时合法权益受到损害，请拨打电话12315投诉维权。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 岳金龙)