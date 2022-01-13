小学开设双语班是否合适？洛龙区教体局回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛龙一实小作为公立学校开设“双语班”，一学期收费6000元，本着父母自愿报名的原则，很多家长想尽办法往里面进，学校是否会区别对待“双语班”和“普通班”的孩子？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：洛龙一实小开设“双语班”，在校内开展英语培训，一学期收费6000元，不少孩子报名。学校是否会区别对待“双语班”和“普通班”的孩子？

洛龙区教体局回复：为进一步推进素质教育深入实施，促进学生多元成长、个性发展，全面提升学生素养，学校开展了探究特色课程的实验探索。课程的申报也是本着自愿协商的原则，家长可以根据孩子自身等情况合理选择适合孩子的课程。为了便于班级管理和教育教学，参与课程的学生单独编班上课。此班级和其它班级一样都是在教科室的统一指导和要求下规范教学，不存在区别化管理。

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