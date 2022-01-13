建行洛阳分行开展2022年国家网络安全宣传周活动

“网络安全事关国际安全，每个公民都有宣传义务和自觉维护网络安全的义务……”一大早，建行洛阳分行营业部大堂经理郭秀杰抓住客户在等待办理业务的时间间隙，举办“微课堂”对客户进行网络安全知识教育宣传。

“网络安全事关国际安全，每个公民都有宣传义务和自觉维护网络安全的义务……”一大早，建行洛阳分行营业部大堂经理郭秀杰抓住客户在等待办理业务的时间间隙，举办“微课堂”对客户进行网络安全知识教育宣传。

一直以来，建行洛阳分行十分重视网络安全宣传教育，严格按照监管部门和上级行关于开展国家网络安全宣传的要求，多措并举，筑牢安全基石，守护好客户财产，确保各项业务稳步推进。

今年的国家网络安全宣传周活动启动后，建行洛阳分行及时制定下发宣传周活动方案，明确活动形式，确保活动有序开展；通过各支行营业大厅，发挥大堂经理优势，一方面在大厅等醒目位放置宣传折页、宣传海报，在门楣led滚动播放“网络安全为人民，网络安全靠人民”等标语，在大厅电视播放视频短片等，营造宣传活动氛围；一方面通过开设“微课堂”，讲解电信诈骗案例，提醒客户注意个人信息安全，向客户发放《金融网络安全宣传手册》等宣传材料，现场讲解安全使用金融IC卡、手机银行、网上银行、龙支付以及有效防范网络金融诈骗等金融网络安全知识，提升客户网络安全意识，维护自己财产不受侵害。

建行洛阳分行还通过线上线下相结合的方法，利用微信群、直播、短视频、进社区、金融课堂等多种形式，向市民宣传推送网络安全教育相关内容，推介相关网络产品的功能。活动开展以来，共印刷宣传折页3000份、制作宣传展板(易拉宝)60个，接受业务咨询5000余人次。彰显了建设银行关注网络安全，关心客户信息安全，不断提升人民群众网络安全防范能力的大行精神，得到群众的普遍赞誉。提升了建行在公众中的良好形象。④