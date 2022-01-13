爱国诗人王礼锡烈士迁入洛阳市烈士陵园安葬

6日下午，爱国诗人王礼锡烈士迁葬仪式在洛阳市烈士陵园举行，仪式由洛龙区退役军人事务局主办，王礼锡的孙子王效祖、孙媳汪梅娟，河南省作家协会副主席、洛阳市作家协会主席赵克红，洛阳市文学艺术研究会名誉会长乔仁卯等参加仪式。

6日下午，爱国诗人王礼锡烈士迁葬仪式在洛阳市烈士陵园举行，仪式由洛龙区退役军人事务局主办，王礼锡的孙子王效祖、孙媳汪梅娟，河南省作家协会副主席、洛阳市作家协会主席赵克红，洛阳市文学艺术研究会名誉会长乔仁卯等参加仪式。

王礼锡，生于1901年5月，字庶三，江西安福人，中国现代爱国诗人、作家、学者、社会活动家。1939年8月，王礼锡在抗日前线宣传抗战时突发疾病，于26日病逝于洛阳，为国捐躯，终年39岁，被葬于洛阳龙门西山的小青峰上。

王礼锡烈士的名字被收入中华英烈网。日前，为加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作，根据相关文件精神，经过与王礼锡的孙子王效祖等亲属协商，后者同意将王礼锡烈士散葬墓迁至洛阳市烈士陵园集中安葬。

王礼锡出生在书香世家，1917年考入江西第七师范学校。1919年在五四新文化运动洗礼下，积极投入学生爱国运动。1929年至1933年，曾主持上海神州国光社，创办大型刊物《读书杂志》。1933年至1938年流亡欧洲期间，积极投入国际反法西斯阵线。