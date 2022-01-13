栾川县有家“心语小栈” 免费为居民疏解忧愁

“这次和杜老师聊了一个多小时，我心里舒畅了很多，也学到了排解内心焦虑的方法，接下来我的退休生活可要多姿多彩起来了！”6日，在洛阳市栾川县耕莘街道新时代文明实践所，刚退休不久的高阿姨走出“心语小栈”，脸上露出久违的笑容。

“这次和杜老师聊了一个多小时，我心里舒畅了很多，也学到了排解内心焦虑的方法，接下来我的退休生活可要多姿多彩起来了！”6日，在洛阳市栾川县耕莘街道新时代文明实践所，刚退休不久的高阿姨走出“心语小栈”，脸上露出久违的笑容。

高阿姨是一名刚退休不久的教师，退休后，她觉得每天无所事事，一时间适应不了，内心空虚又焦虑。前几天，李阿姨得知街道新时代文明实践所里成立了一个“心语小栈”，为居民提供免费心理咨询服务，便抱着试一试的心态，报名当了第一位“顾客”。

“杜老师拿了好几个差不多年龄的老人举例给我听，要我积极参与社区文娱生活，像跳舞、手工DIY等等，生活丰富起来了，内心也就充实了。”高阿姨笑着说。

高阿姨口中的杜老师，是“心语小栈”的负责人杜红改。杜红改今年53岁，也是耕莘街道的一名普通居民。退休前，杜红改长期从事新闻工作，退休后，她通过自学成为一名心理咨询师，在县城开了一家心理咨询工作室。