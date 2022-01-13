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共筑网络安全防线 切实维护数据安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 08:48

　　昨日下午，2022年国家网络安全宣传周河南省活动网络安全高峰论坛第三场分论坛活动在洛阳广播电视台举行。

　　此次活动由省委网信办主办，市委网信办、洛阳广播电视台承办，天融信科技集团协办。论坛主题为“筑牢信息安全新防线，赋能网安空间新未来”，来自企业和院校的专家、学者共同探讨了如何构建有效的数据安全及个人信息安全监管体系、如何落实数据活动主体的安全保护义务和责任、如何强化安全保护措施、更好地维护公民及组织的合法权益等问题。

　　天融信科技集团河南平台技术总监王峥作了以“数字化转型战略下的数据安全洞察与思考”为主题的分享。他认为，数字经济是全球经济增长的核心动力，而数据是数字经济的核心要素。“当前，数据安全出现了较大风险挑战，我们应该建立全新的防护框架，以坚持国家总体安全观为指导，以人才队伍建设为基础，以合规、协同、管理、策略、处置协同等为核心，构建组织、管理、技术一体化的防御系统，协同应对整体数据安全挑战。”王峥表示。

　　洛阳职业技术学院网络信息与现代教育技术中心主任宋煜伟就“高职院校校园信息安全防护与管理”进行分享。“高职院校校园网络信息安全建设是高校信息化建设的重要组成部分，但当前高职院校师生安全素养不高，防范意识较差，存在着安全隐患。”宋煜伟表示，要加强高职院校信息安全防护，完善安全设备，合理配置策略，保障杀毒软件实时更新，有效防止新型恶意攻击，对师生进行安全防护教育，共筑网络安全防线。

　　天融信科技集团战略咨询中心专家李乾坤就“构筑数字化战略IPv6新航线”，洛阳理工学院信息化技术中心副主任梁凯就“智能化目标网络动态测绘技术及其在网络安全管理体系中的应用”进行了分享。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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