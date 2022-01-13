洛阳一小区将“敬老爱老”写入“居民自治公约”

在涧西区青岛路二社区天建小区，很多孩子都收到过小区业主委员会颁发的“尊敬老人奖”。该小区实现业主自治后，将“敬老爱老”作为“居民自治公约”的重要内容之一。在家长的引导下，孩子们还成立了志愿者服务小组，尽己所能地帮助小区的老人。

天建小区助学活动现场

在涧西区青岛路二社区天建小区，很多孩子都收到过小区业主委员会颁发的“尊敬老人奖”。该小区实现业主自治后，将“敬老爱老”作为“居民自治公约”的重要内容之一。在家长的引导下，孩子们还成立了志愿者服务小组，尽己所能地帮助小区的老人。

昨日10时许，在天建小区的“睦邻空间”活动室里，几位买菜回来的老人正在聊天。聊起志愿者服务小组，78岁的张中英老人卖了个关子：“我们小区的孩子们咋样？走，我带你去看看。”

天建小区面积不大，只有两栋楼120户业主，张中英边走边念叨：“你看这个楼梯，孩子们开学前刚打扫过，多干净！”“还有这些废品，是几个孩子整理好从3楼搬下来的，跑了好几趟呢！”

志愿者服务小组是小区变化的一个缩影。这里曾经是一个无主管小区，2012年实现了业主自治。为了照顾老人，业主委员会在组织居民共同拟订“居民自治公约”时，专门将“敬老爱老”举措列入其中，并开展了具体工作：有老人住院，业主代表前去看望；小区大扫除，其他业主主动承担老人的清扫任务；有老人需要帮助，志愿者团队上门服务……久而久之，天建小区“敬老爱老”的氛围越来越浓。

“大扫除时，很多业主会带着孩子一起参与。”天建小区业主委员会主任杨小莉说，业主委员会因此有了号召孩子们成立志愿者服务小组的想法，并最终获得了业主们的一致支持，孩子们纷纷报名。该小区现有高中生以下的孩子40多个，基本都参加过志愿者服务活动。

孩子们的“敬老爱老”行动，小区里的门卫师傅都看在眼里。她说，暑假的一天上午，76岁的张老太太刚从超市买菜回来，9岁的晨晨看到了，一边喊着“奶奶”，一边跑过来帮老人掂着购物袋，一口气爬上了4楼。“8月底，2单元的楼道脏了，孩子们组织了一场接力大扫除。”业委会成员徐艳说，当时，十几个孩子分组工作，不到两个小时就将6层楼梯打扫得干干净净。