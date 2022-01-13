洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一小区将“敬老爱老”写入“居民自治公约”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.07 08:51
天建小区助学活动现场

　　在涧西区青岛路二社区天建小区，很多孩子都收到过小区业主委员会颁发的“尊敬老人奖”。该小区实现业主自治后，将“敬老爱老”作为“居民自治公约”的重要内容之一。在家长的引导下，孩子们还成立了志愿者服务小组，尽己所能地帮助小区的老人。

　　昨日10时许，在天建小区的“睦邻空间”活动室里，几位买菜回来的老人正在聊天。聊起志愿者服务小组，78岁的张中英老人卖了个关子：“我们小区的孩子们咋样？走，我带你去看看。”

　　天建小区面积不大，只有两栋楼120户业主，张中英边走边念叨：“你看这个楼梯，孩子们开学前刚打扫过，多干净！”“还有这些废品，是几个孩子整理好从3楼搬下来的，跑了好几趟呢！”

　　志愿者服务小组是小区变化的一个缩影。这里曾经是一个无主管小区，2012年实现了业主自治。为了照顾老人，业主委员会在组织居民共同拟订“居民自治公约”时，专门将“敬老爱老”举措列入其中，并开展了具体工作：有老人住院，业主代表前去看望；小区大扫除，其他业主主动承担老人的清扫任务；有老人需要帮助，志愿者团队上门服务……久而久之，天建小区“敬老爱老”的氛围越来越浓。

　　“大扫除时，很多业主会带着孩子一起参与。”天建小区业主委员会主任杨小莉说，业主委员会因此有了号召孩子们成立志愿者服务小组的想法，并最终获得了业主们的一致支持，孩子们纷纷报名。该小区现有高中生以下的孩子40多个，基本都参加过志愿者服务活动。

　　孩子们的“敬老爱老”行动，小区里的门卫师傅都看在眼里。她说，暑假的一天上午，76岁的张老太太刚从超市买菜回来，9岁的晨晨看到了，一边喊着“奶奶”，一边跑过来帮老人掂着购物袋，一口气爬上了4楼。“8月底，2单元的楼道脏了，孩子们组织了一场接力大扫除。”业委会成员徐艳说，当时，十几个孩子分组工作，不到两个小时就将6层楼梯打扫得干干净净。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
        翠竹是洛宁的一大特色，也许您听说过洛宁的绿竹风情园，也许您在洛宁的神灵寨或一些乡村路边已领略过翠竹的...
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
  • ·红豆丸子汤 香甜软糯又暖胃
  • ·城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    		•
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路西段改造提升靓姿显现 预计本...
  • 关于涧西区等11个县区区域核酸检测结...
  • 点赞！这些洛阳企业上榜“中国500强”
  • 呼南高铁焦洛平段项目洛阳工作专班第...
  • 桂花盛开香满城
  • 伊川县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调...
  • 河南省地表水环境质量排名公布 洛阳累...
  • 洛阳车主注意！今晚油价上调 加满一箱...
  • 十二届市委财经委第七次会议召开
  • 伊滨区人才公寓项目加紧推进
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    老城区东城门社区：无...
    桂花盛开香满城
    洛龙区龙祥社区：社区...
    新安县已完成27个老旧...
    精彩热帖

    “街拍”

    洛浦美景

    黑白荷韵

    悄悄过去的夏季
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605