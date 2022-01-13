“小口袋”大内涵 装满百姓“微幸福”

“推窗见美景，出门即公园。”昨日，在道北路街道道北社区民航家属院，80岁的李顺昌兴奋地与记者分享了社区的新变化。

“推窗见美景，出门即公园。”昨日，在道北路街道道北社区民航家属院，80岁的李顺昌兴奋地与记者分享了社区的新变化。

在小区中心的“口袋公园”内，一条条彩色小路蜿蜒穿行。菊花、月季等花木相映成趣，雕塑、彩凳等便民设施点缀其间。傍晚时分，居民纷纷过来散步，有人点赞：“花好看，小路好看，日子越来越幸福！”

除此之外，道北路街道办事处在提升小区环境及设施的同时，全力推进智慧养老中心建设，利用院内闲置车库等资源，打造了300平方米的“乐养居”和200平方米的新时代文明实践广场，让老年人老有所养、老有所乐。

“你看，现在环境多好，变化很大。不仅小区面貌一新，小区的服务更贴心。”居民魏素香说。

“将‘红色驿站’搬进小区是该社区探索基层社会治理的新实践。”道北路街道办事处副主任梁亚兵介绍，社区结合网格化管理和小区党支部平台，在小区里建设“红色驿站”，不仅可以宣传政策、调解邻里纠纷，还打通服务居民的“最后一公里”。

“我是企业员工，由于对流程不熟悉，每次办理居民业务都要来回跑，非常麻烦。”居民张奇兵告诉记者，“现在小区里有了‘红色驿站’，晚上还有‘双报到’党员值班，下班后来这里办理业务方便多了。”

梁亚兵介绍，“红色驿站”开设了书画室、棋牌室、舞蹈室、乒乓球室、图书阅览室、练歌房及爱心托管“四点半”课堂……各项便民设施一应俱全，居民在这里不仅可以办理业务，还能免费享受便民服务。

“通过‘微改造’丰富社区功能及社区文化，小区在党建引领下开启居民自治模式，这是一次尝试，更是一条特色之路。”市文明办相关负责人说，社区着力打造“红色驿站”，进一步优化便民服务，居民幸福感不断提升，形成党员带头、居民参与、共建共治共享的社区治理格局。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 刘新合 文/图)